新华社北京11月21日电 （记者张泉、温竞华）记者从中国科技部获悉：中国同巴西、南非、非盟共同发起“开放科学国际合作倡议”，旨在携手构建开放、公平、公正、非歧视的全球科技发展环境，推动全球科技创新成果更多惠及全球南方。倡议全文21日正式发布。

倡议指出，开放、可持续的科技创新，有利于促进全球经济实现强劲、可持续、平衡、包容增长，加快落实联合国2030年议程，事关全人类共同福祉。

倡议提出，各国政府、科学共同体、企业、非政府组织等利益攸关方，共同推动落实联合国教科文组织《开放科学建议书》，支持科技创新人员和资源等在全球范围内自由流动，确保不同利益攸关方公平参与开放科学事业、受到公正对待。科学知识应公开可用，科学实践应具有多样性、包容性、可持续性。

倡议提出，各国政府应增加对开放科学的投入，营造有利于开放科学发展的政策环境和投资环境，推动重大科研基础设施合作共建、开放共享，厚植开放科学文化，加强开放科学人力资源开发，帮助全球南方加强科技能力建设。

《 人民日报 》（ 2024年11月22日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)