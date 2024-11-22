新华社万象11月21日电 （记者赵旭、马淮钊）第十一届东盟防长扩大会21日上午在老挝万象举行，国防部长董军出席并发言。

董军说，当今世界变乱交织，各国人民对和平与发展的期盼渴望日益高涨。亚太地区保持总体稳定，但被卷入地缘冲突的风险现实存在。我们今天的战略选择关乎地区未来安危和人民福祉。各国应携起手来，齐心协力守护美好家园。

董军表示，中方愿同各方一道，坚定巩固东盟中心地位，坚定不移支持完善升级现有合作架构，反对“另起炉灶”、搞“小圈子”。坚定维护域内国家团结，反对把集团政治、阵营对抗引入地区。坚定通过对话解决问题，反对挑起争端、诉诸武力、拉帮结伙甚至引入外部势力。坚定深化防务安全合作，推动全球安全倡议在地区落地，打造更加紧密的安全共同体。特别是中国与东盟要以长远眼光扩大海上共同利益，灵活多样开展海上安全合作，提升共同维护海上安全能力，为维护地区乃至世界和平稳定作出贡献。

会前，董军与新西兰、印度、马来西亚防务部门领导和东盟秘书长举行会谈。

《 人民日报 》（ 2024年11月22日 03 版）

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