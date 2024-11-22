贝塔尼亚·莱莫斯

多年来，巴西和中国各领域合作取得了重要成果，在贸易投资、科技创新、环境保护与应对气候变化、文化教育、全球治理与多边合作等重点领域的合作成果尤为丰硕。中国已连续15年成为巴西第一大贸易伙伴，巴西是中国在拉美最大贸易伙伴和直接投资目的国，双边贸易额已连续6年突破千亿美元。

我曾访问中国，看到中国在数字治理方面取得了长足进步，在线平台等数字工具让民众更易于获取政府服务。同时，中国非常重视政府工作人员的能力建设。通过诸多有效举措，中国减贫事业取得重要成就。巴西也面临着类似挑战。中国的治理实践能够支持长期可持续发展，中国经验值得巴西借鉴。

当前，国际形势复杂严峻，全球治理面临诸多挑战。全球财富分配不公加剧，发达国家和发展中国家之间的不平等现象日益突出，导致全球治理失衡。发展中国家特别是中小国家参与全球治理的程度不足，在国际舞台上难以发声。这一状况迫切需要改变。

同为发展中大国和重要新兴市场国家，巴西和中国多年来积极参与全球治理，合力推动全球治理体系改革。两国同是金砖创始成员国，共同见证了新开发银行影响力不断扩大，见证了更多国家参与金砖合作。两国共同推动增强新兴市场国家和发展中国家在全球治理中的代表性和发言权。下一步，两国可以扩大同其他发展中国家在减贫、安全、教育、医疗等领域的经验交流，帮助发展中国家找到更适合自身国情的可持续发展道路，更有效地参与到全球治理体系改革中来。

全球南方已成为推动平等有序的世界多极化的重要力量。巴西和中国同为全球南方国家，在应对国际热点问题上相互理解、相互支持。下一步，两国深化战略沟通，巩固在贸易、应对气候变化、减贫、技术等领域合作，加强教育合作、文化交流以增进相互理解与信任，能够更好地促进全球南方团结自强，维护全球南方共同利益，放大全球南方共同声音，为世界和平与发展作出更大贡献。

习近平主席出席在里约热内卢举行的二十国集团领导人第十九次峰会并对巴西进行国事访问，为巴西同中国在关键议题上开展合作、深度参与国际议程带来了重要机遇。两国在人工智能等新兴技术领域有很大合作空间，学术合作、人员往来等有望进一步促进两国人民相互了解。期待两国把握机遇，加强双边关系，共同为塑造更加公正和更可持续的世界发挥积极作用。

（作者为巴西国家行政学院院长）

《 人民日报 》（ 2024年11月22日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)