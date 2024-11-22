本报记者 许海林 曹师韵

“习近平主席曾在中国贫困地区工作，积累了丰富的减贫工作经验，对国家治理、社会发展有着深刻见解。中国经验有助于巴西以及其他发展中国家找到摆脱贫困、实现可持续发展的路径。”巴西社会发展和援助、家庭和抗击饥饿部常务副部长奥斯马尔·茹尼奥尔近日接受本报记者专访时表示。

“中国在减贫方面为世界树立了榜样。”茹尼奥尔说，中国取得的发展成就表明，一个国家通过持续努力能够克服困难，实现消除极端贫困、发展经济的目标。

“中国在家庭农业机械设备研发方面取得重要成就，我们希望将这一经验引入巴西。”茹尼奥尔说，农业发展与消除贫困、改善民生息息相关。目前，巴西小型农场和家庭农业仍有很大发展空间，与在该领域拥有技术优势的中国开展合作，有助于巴西加快发展步伐。

中国连续15年成为巴西第一大贸易伙伴，是巴西主要外资来源国之一。茹尼奥尔认为，中国是巴西的重要经贸伙伴，巴中双方在贸易投资、技术发展、数据通信等领域有着广泛合作。“建交50年来，巴中树立了两个发展中大国合作共赢的典范。期待双方未来继续相伴前行，不断深化两国人民友谊。”茹尼奥尔说。

茹尼奥尔表示，作为今年二十国集团主席国，巴西将消除贫困作为优先议题，倡议成立“抗击饥饿与贫困全球联盟”，旨在动员二十国集团成员和国际组织共同努力，在消除饥饿与贫困方面加强合作。“放眼全球，如果不解决饥饿与贫困问题，就谈不上真正的发展。”茹尼奥尔说，“中国积极履行大国责任，大力推动南南合作，积极开展农业援外项目、减贫示范合作项目，助推全球减贫进程。”

“中国为推动全球发展、促进世界经济增长发挥着重要作用。”茹尼奥尔说，当今世界面临多重挑战，个别国家试图设置关税壁垒，将世界推向贸易冲突的深渊。面对严峻形势，巴西和中国共同倡导加强宏观经济政策协调，推进贸易和投资自由化便利化，营造开放、包容、非歧视的国际经济合作环境。

（本报里约热内卢11月21日电）

《 人民日报 》（ 2024年11月22日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)