人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“中国在减贫方面为世界树立了榜样”

——访巴西社会发展和援助、家庭和抗击饥饿部常务副部长茹尼奥尔

本报记者 许海林 曹师韵
2024年11月22日05:48 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“习近平主席曾在中国贫困地区工作，积累了丰富的减贫工作经验，对国家治理、社会发展有着深刻见解。中国经验有助于巴西以及其他发展中国家找到摆脱贫困、实现可持续发展的路径。”巴西社会发展和援助、家庭和抗击饥饿部常务副部长奥斯马尔·茹尼奥尔近日接受本报记者专访时表示。

　　“中国在减贫方面为世界树立了榜样。”茹尼奥尔说，中国取得的发展成就表明，一个国家通过持续努力能够克服困难，实现消除极端贫困、发展经济的目标。

　　“中国在家庭农业机械设备研发方面取得重要成就，我们希望将这一经验引入巴西。”茹尼奥尔说，农业发展与消除贫困、改善民生息息相关。目前，巴西小型农场和家庭农业仍有很大发展空间，与在该领域拥有技术优势的中国开展合作，有助于巴西加快发展步伐。

　　中国连续15年成为巴西第一大贸易伙伴，是巴西主要外资来源国之一。茹尼奥尔认为，中国是巴西的重要经贸伙伴，巴中双方在贸易投资、技术发展、数据通信等领域有着广泛合作。“建交50年来，巴中树立了两个发展中大国合作共赢的典范。期待双方未来继续相伴前行，不断深化两国人民友谊。”茹尼奥尔说。

　　茹尼奥尔表示，作为今年二十国集团主席国，巴西将消除贫困作为优先议题，倡议成立“抗击饥饿与贫困全球联盟”，旨在动员二十国集团成员和国际组织共同努力，在消除饥饿与贫困方面加强合作。“放眼全球，如果不解决饥饿与贫困问题，就谈不上真正的发展。”茹尼奥尔说，“中国积极履行大国责任，大力推动南南合作，积极开展农业援外项目、减贫示范合作项目，助推全球减贫进程。”

　　“中国为推动全球发展、促进世界经济增长发挥着重要作用。”茹尼奥尔说，当今世界面临多重挑战，个别国家试图设置关税壁垒，将世界推向贸易冲突的深渊。面对严峻形势，巴西和中国共同倡导加强宏观经济政策协调，推进贸易和投资自由化便利化，营造开放、包容、非歧视的国际经济合作环境。

　　（本报里约热内卢11月21日电）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月22日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部