将中巴关系定位提升为携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体，将共建“一带一路”倡议同巴西发展战略对接，彰显了两国关系的全球性、战略性、长远性

当地时间11月20日上午，中国和巴西关系发展迎来历史性时刻。习近平主席在巴西利亚总统官邸黎明宫同巴西总统卢拉举行亲切友好、富有成果的会谈，双方将中巴关系定位提升为携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体，同时将共建“一带一路”倡议同巴西发展战略对接。这彰显了两国关系的全球性、战略性、长远性，符合两国人民普遍期待，将为双方推进各自现代化提供动力支撑，同时也彰显了中巴携手维护国际公平正义、促进世界共同发展的决心。

巴西是首个同中国建立战略伙伴关系的国家、首个同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家。近年来，在习近平主席和卢拉总统战略引领下，两国日益成为命运与共的可靠朋友、共促和平的积极力量，中巴关系正处于历史最好时期。欢迎仪式上，卢拉总统特地安排巴西艺术家演唱著名中文歌曲《我的祖国》。特别的安排，特殊的礼遇，彰显中巴两国的深情厚谊。

中国和巴西是东西半球两大发展中国家，两国关系始终保持稳定发展，不仅增进了两国人民福祉，也维护了广大发展中国家共同利益，壮大了全球南方的力量和声音，为世界和平稳定作出突出贡献。当前，世界格局加速演变，中巴两个发展中大国提升双边关系定位，加强发展战略对接，体现了双方识变、应变、求变的决心，必将推动两国关系继往开来、开启下一个“黄金50年”，同时为全球南方国家团结自强树立榜样，为提升发展中国家在全球治理中的代表性和发言权作出新的贡献。

习近平主席就未来中巴关系发展提出4方面建议，强调“命运与共，不断巩固战略互信”“发展与共，持续深化发展战略对接”“担当与共，为维护世界和平和正义展现中巴力量”“休戚与共，为构建人类命运共同体作出中巴贡献”，进一步丰富了新时代中巴关系的内涵，体现了中方愿同巴方做相互成就的“黄金搭档”，朝着构建人类命运共同体、构建更公正世界和更可持续星球的目标不断迈进，为人类和平和进步事业作出更大贡献的诚意和决心。

中国和巴西做好两国发展战略对接这篇大文章，将助力各自现代化建设跑出加速度。双方共同把握共建“一带一路”倡议同巴西发展战略对接的历史机遇，深化经贸、基础设施、金融、科技、环保等重点领域合作，加强航天、农业科技、清洁能源等领域合作，符合两国人民的长远和根本利益。中方把脱贫攻坚摆在治国理政的突出位置，支持巴方“零饥饿”计划，愿同巴方继续加强减贫合作，让两国人民过上更美好生活。“我们均深知民间疾苦，致力于改善民生，摆脱贫困。巴方高度钦佩习近平主席领导中国取得的发展成就，特别是使1亿人摆脱了贫困。”卢拉总统表示，巴中实现发展战略对接，将助力两国共同繁荣，向世界证明，我们能够通过自己的道路成功实现发展振兴和公平正义。

中国和巴西都有扬正义、树道义的传统和担当，双边关系的全局性、战略性、全球性影响日益突出。两国联合发表了关于政治解决乌克兰危机的“六点共识”，会同有关全球南方国家发起乌克兰危机“和平之友”小组，为全面、公正、持久解决巴勒斯坦问题不懈努力，共同发出要发展不要贫穷、要合作不要对抗、要公正不要霸权的新时代强音。面对层出不穷的新挑战、新变化，两国主动肩负起引领维护全球南方国家共同利益、推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展的历史重任，将继续在联合国、二十国集团、金砖国家等多边机制内密切协作，共同应对饥饿与贫困、地区冲突、气候变化、网络安全等传统和非传统领域安全挑战，为维护世界和平和正义展现中巴力量，为构建人类命运共同体作出中巴贡献。

中国和巴西虽然相距遥远，但价值理念相近，共同利益广泛，友谊深厚牢固，中巴合作具有战略意义和世界影响。展望未来，中巴将坚持发展中大国相互尊重、互利友好、合作共赢的正确相处之道，勇做“破风者”和“逐浪者”，并肩开辟新航道，携手驶向属于两国人民以及人类更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2024年11月22日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)