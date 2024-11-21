新华社利马11月21日电 开启中秘全面战略伙伴关系崭新篇章——秘鲁各界高度评价习近平主席对秘鲁进行国事访问

新华社记者王钟毅 赵凯 郝云甫

应秘鲁总统博鲁阿尔特邀请，习近平主席日前对秘鲁进行国事访问。两国元首在利马总统府举行会谈，就双边关系和共同关心的问题深入交换意见，达成广泛共识。秘鲁各界人士认为，习近平主席此访进一步夯实两国政治互信，推动双边合作提质升级，成果丰硕，开启了两国全面战略伙伴关系崭新篇章。

增强秘鲁面向亚太辐射能力

此访期间，习近平主席同博鲁阿尔特总统在利马总统府以视频方式共同出席钱凯港开港仪式，受到国际舆论高度关注。秘鲁主流媒体《秘鲁人报》发表社论说：“作为秘中全面战略伙伴关系的成果，这一超大型基础设施的启用，为推动秘鲁成为南美与亚洲之间的商业门户提供了独特机遇，也将成为经济发展的催化剂，提高秘鲁产品在亚洲市场的影响力和竞争力。”

博鲁阿尔特总统在社交媒体上转发新华社制作的钱凯港开港西语短视频，并在一场新闻发布会上说：“钱凯港正式开港对秘鲁增强海上互联互通能力及面向亚太的辐射能力具有里程碑意义。”

“对秘鲁来说，钱凯港开港意味着一个不同的时代拉开序幕。”秘鲁劳工和就业促进部长丹尼尔·毛拉特在接受新华社记者采访时说，作为秘中共建“一带一路”重点项目，钱凯港将极大促进秘鲁经济增长，也有助于秘鲁缓解失业问题，助力更多秘鲁人摆脱绝对贫困。

钱凯港开港后，第一批秘鲁货物本周从这里启程前往亚洲。“我们的优质蓝莓将通过钱凯港运往上海，带着我们人民的努力付出和我们土地的恩赐。”秘鲁塞罗普列托农产品公司日前在社交媒体上说，“很自豪我们能持续在国际贸易领域作贡献。”

钱凯港是中秘务实合作不断深化的一个缩影。习近平主席此访期间，两国发表联合声明，宣布中秘将深化在基础设施、能源和矿业等战略领域的合作关系，并将循环经济、可持续农业、产业链供应链、数字经济投资、绿色发展等新兴领域项目纳入双边合作。

秘鲁可持续工业发展研究所所长赫苏斯·萨拉萨尔指出，中国在秘鲁的基础设施、能源、矿业、农业领域的投资已具有一定规模，为秘鲁创造就业和发展经济作出贡献。此次双方将循环经济、绿色发展等纳入双边合作，将促进秘鲁经济发展方式转型，推动秘鲁工业领域的可持续发展与环境保护齐头并进。

“习近平主席对秘鲁进行国事访问对两国合作具有历史性意义。中国始终强调共赢，这令人对两国未来合作充满期待。”秘鲁安第斯通讯社社长菲利克斯·巴斯说，“秘中在电动汽车等新兴领域开展进一步合作，将为秘鲁的技术创新和可持续发展带来积极影响。”

推动中秘经贸关系迈上新台阶

习近平主席访秘期间，两国元首共同见证签署关于共建“一带一路”的合作规划、中秘自贸协定升级议定书。双方发表关于深化全面战略伙伴关系的联合声明。

“自2013年建立全面战略伙伴关系以来，秘中两国交流合作不断深入，双边互信不断加强。”秘鲁国立圣马尔科斯大学研究生院副院长、前运输和通信部长恩里克·科尔内霍对记者说，“习近平主席此访期间，双方签署了包括秘中自贸协定升级议定书在内的一系列合作文件，标志着两国全面战略伙伴关系迈上新台阶。”

“秘中自贸协定升级议定书的签署是习近平主席此访重大成果。”秘鲁农业发展和灌溉部长安赫尔·曼努埃尔·马内罗说，除了能对华出口更多特色农产品外，未来秘鲁在农业领域将有更多同中国合作的可能。相信来自中国的投资和技术将促进秘鲁农作物种质改良，推动动物饲料等领域发展，激发秘鲁农业生产潜力，给秘鲁带来一场“巨大的农业技术变革”。

秘鲁外贸和旅游部长乌尔苏拉·德西卢·莱昂·琴彭指出，秘中自贸协定升级议定书进一步完善了7个原有协定章节，还新增了5个章节。新增的电子商务章节将便利秘鲁企业对华出口，而环境与贸易章节则突出了双方对环境和资源可持续性的关注。“秘中自贸协定升级议定书的签署将为两国外贸企业运营提供便利，进一步深化双方经贸合作。这也表明两国继续深化双边关系并使之适应新时代的意愿和信心，秘方对此感到振奋。”

在秘鲁国立圣马尔科斯大学亚洲研究中心主任卡洛斯·阿基诺看来，秘中自贸协定升级顺应两国发展进程和当前国际贸易的实际需求，新纳入电子商务章节体现出电子商务在国际贸易中的重要性。此次升级还完善了服务贸易、知识产权等章节，说明这些领域将成为两国贸易新增长点。“我们将看到秘鲁扩大新鲜和冷冻水果对华出口，这表明秘鲁在水果及其制品领域的国际供应商地位得到进一步认可。”

拉近与“遥远邻居”的距离

中秘都是文明古国，加强两国人文交流合作，是习近平主席此访重要成果之一。两国联合声明宣布，双方重申愿推动两国文化机构、艺术团组和艺术家交流互访，加强在文化遗产保护、保存、返还等领域的合作交流。同意加强教育机构、教师、研究人员和学生间交流，促进奖学金互换和体育领域合作。

“未来秘中交流将会更加频密，相信将有越来越多秘鲁学生学习中文、了解中华文化，孔子学院和鲁班工坊等也将为秘鲁年轻人提供更多学习机会。”秘鲁若望二十三世秘中学校校长珍妮弗·帕扬说，两国加强教育合作有利于秘鲁学生增进对中国这个“遥远邻居”的了解，拉近两国年轻人的心理距离。

拥有华人血统的秘鲁资深媒体人和经济学者卡洛斯·阿卡特告诉记者，近年来，秘中之间人文交流越来越多。“教育与文化合作就像种下的种子，我们已经看到种子发芽成长乃至开花结果。习近平主席此访后，秘中教育和文化合作必将进一步深化，我们将看到秘中合作这片园地盛开更多花朵，结出更多果实。期待两国年轻人传承传统友谊，共同建设一个更美好的世界。”

“秘中两国都有着古老文明，都是世界文明传承和发展的重要贡献者。”秘鲁考古学家伊万·盖齐在位于该国卡斯马市郊外的钱基洛遗址考古工作站告诉记者，“我曾多次去中国交流访问，向中国同行介绍秘鲁的文明和考古成果。秘中文明交流与对话有助于促进全球文明交流互鉴。”

今年是习近平主席提出构建中拉命运共同体十周年。此访期间，习近平主席表示，中方愿同秘方继续加强在中拉论坛框架下沟通协作，为促进中拉关系发展作出积极贡献。

秘鲁国立圣马尔科斯大学亚洲研究中心研究员玛丽亚·奥斯特洛说，中拉论坛为推动拉美地区和中国在贸易、投资、基础设施、科技以及人文交流等领域合作作出巨大贡献。拉美国家愿与中国携手维护多边贸易体系，共建开放型世界经济，通过参与共建“一带一路”合作和全球发展倡议等促进全球互联互通，实现共同发展。

(责编：白宇、卫嘉)