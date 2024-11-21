新华社北京11月21日电（记者曹嘉玥）外交部发言人林剑21日表示，中国愿同巴西一道，不断丰富中巴关系的时代内涵，坚定捍卫真正的多边主义，共同发出要发展不要贫穷、要合作不要对抗、要公正不要霸权的新时代强音。

当日例行记者会上，有记者问：发言人能否介绍习近平主席访问巴西的具体情况和成果亮点？中方对中巴关系未来发展有何展望？

林剑介绍，习近平主席访问期间，两国元首宣布，将中巴关系定位提升为携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体，同时将共建“一带一路”倡议同巴西发展战略对接。习近平主席同卢拉总统共同回顾中巴关系50年发展历程，一致认为两国关系正处于历史最好时期，日益彰显全球性、战略性、长远性影响，成为发展中大国携手共进、团结合作的典范。

“双边关系定位提升和两国发展战略对接，必将推动中巴关系继往开来，开启下一个‘黄金50年’，为全球南方国家团结自强树立榜样，为提升发展中国家在全球治理中的代表性和发言权作出新的贡献。”林剑说，习近平主席还指出，明年是中拉论坛正式运行10周年，中国愿同巴西及其他拉美国家一道，推动中拉合作迈上新台阶。

林剑介绍，两国元首共同签署《中华人民共和国和巴西联邦共和国关于携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体的联合声明》，并见证签署《中华人民共和国政府和巴西联邦共和国政府关于共建“一带一路”倡议同“加速增长计划”“巴西新工业计划”“生态转型计划”“南美一体化路线计划”对接的合作规划》。访问期间，双方还签署了多项双边合作文件。

“球王贝利曾说过，最精彩的进球是下一个，中巴关系最精彩的篇章也在未来。”林剑说，中国愿同巴西一道，以人类前途为怀、以人民福祉为念，不断丰富中巴关系的时代内涵，坚定捍卫真正的多边主义，共同发出要发展不要贫穷、要合作不要对抗、要公正不要霸权的新时代强音，携手建设更加美好的世界。

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