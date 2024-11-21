人民网里约热内卢11月21日电 （张荣、崔译戈、彭昱凯）今年是中国与巴西建交50周年。随着中巴双边合作不断提质升级，越来越多的巴西咖啡豆跨越山海，通过经贸之桥走进中国市场。巴西出口投资促进局官员近日在接受人民网采访时高度评价巴中咖啡产业合作的发展潜力，期待双方深入开展务实合作。

巴西是世界最大的咖啡生产国和出口国，有“咖啡王国”的美誉。巴西咖啡出口商协会日前公布的数据显示，2023年，巴西对中国咖啡出口首次超过100万袋（每袋60公斤），中国跃居巴西咖啡的第六大出口国。

巴西出口投资促进局主席乔治·维亚纳近日在接受人民网专访时说：“巴西已经成为中国主要的咖啡进口来源国，中国每年进口的咖啡豆中，有很大一部分来自于巴西。”他以瑞幸咖啡为代表的中国连锁咖啡品牌的快速崛起为例，指出中国的咖啡需求日益增长，具有庞大的市场潜力。

作为中国门店数量最多的连锁咖啡品牌，瑞幸咖啡已成为中国市场巴西咖啡豆的主要进口商之一。当地时间11月19日，在巴西副总统兼发展、工业、贸易和服务部部长阿尔克明的见证下，瑞幸咖啡与巴西出口投资促进局在巴西首都巴西利亚签署合作备忘录。根据协议内容，瑞幸咖啡在今年6月签约两年采购12万吨巴西咖啡豆的基础上，将新增12万吨采购量，2025年至2029年，瑞幸咖啡将共计向巴西采购24万吨咖啡豆。

当地时间11月19日，瑞幸咖啡与巴西出口投资促进局在巴西首都巴西利亚签署合作备忘录。受访者供图

瑞幸咖啡联合创始人、董事长兼首席执行官郭谨一表示，本次瑞幸与巴西出口投资促进局签署的合作协议时间跨度更长、采购量更大，是瑞幸咖啡迄今为止最大额的咖啡豆采购计划。

“巴西一直是瑞幸高品质咖啡豆的重要进口来源国。”郭谨一表示，希望发挥瑞幸的优势，与巴西咖啡产业持续探索、开展更广泛范围、更高质量的务实合作，包括产业交流、文化互鉴活动等，促进两国咖啡产业的共同发展。

巴西出口投资促进局亚太办公室总经理维克多·奎罗斯对人民网表示，巴中两国双边贸易持续增长，将会持续为两国带来更多的商业合作机会，从而增加就业，提高人民生活水平。

维克多·奎罗斯对中国企业在巴中咖啡产业深度合作中发挥的作用表示赞赏。“未来，我们也将共同推动科技创新，提高产品质量和生产效率，从而造福两国人民。”维克多·奎罗斯说。

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