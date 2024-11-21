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英国议会批准“铁路重归国有”改革法案

2024年11月21日16:41 | 来源：新华网
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新华社北京11月21日电 英国工党政府把客运铁路运营权重新收归国有的改革法案20日在议会过关。

这是2023年6月2日拍摄的英国伦敦帕丁顿火车站。新华社记者李颖摄

这是2023年6月2日拍摄的英国伦敦帕丁顿火车站。新华社记者李颖摄

按照该法案，在现有铁路私营合同到期后，或在出现管理不善提前结束运营的情况下，英国客运铁路服务将转为公营，连同大部分铁路基础设施，将由拟成立的国有企业“英国铁路公司”统一管理。

据《独立报》报道，英国上议院20日表决通过已获下议院批准的《客运铁路服务（公有权）法案》。政府内消息人士都惊讶于法案通过的速度。现在只需国王签署法案即可完成立法程序。反对党保守党先前提出一项修订案，但最终以3票差距被上议院否决。

报道说，这是英国首相基尔·斯塔默领导的工党政府7月初就职以来在公共服务政策领域第一项重大改革。

按照法案，政府将成立“英国铁路公司”，在所有现行铁路私营合同2027年到期后接手所有铁路线的所有权和经营管理权，预计在下届大选前把铁路服务重新收归国有。这是交通大臣路易丝·黑格上任以来着力推动的公共服务公有化项目之一。除了铁路，她还打算把公交车运行路线的运营权交给各地方政府。

在上议院就铁路国有化法案进行辩论前，黑格再次强调，当前的英国铁路系统已经“朽坏”。“班次取消率飙升至创纪录水平，票价上涨速度几乎是工资增速的两倍，纳税人得忍痛花一大笔钱才勉强撑得起一个摇摇欲坠的系统。”她说，工党政府将建立起一个“把乘客利益放在第一位的公有铁路系统”。

5月8日，旅客走在英国伦敦滑铁卢火车站内。新华社记者李颖摄

5月8日，旅客走在英国伦敦滑铁卢火车站内。新华社记者李颖摄

铁路工会组织英国运输业受薪员工协会对法案通过表示庆贺，称之为“里程碑”时刻，因为“铁路作为一项关键服务，理应回到公共机构手中”，而过去实行的私有化“弄成一团糟，只造福了企业股东”。

据法新社报道，英国铁路服务私营化在20世纪90年代中期保守党籍首相约翰·梅杰任内推进，铁路基础设施后来交由国有企业“铁路网公司”运营。

近几年，英格兰地区14家铁路服务运营商中有4家因为经营不善已被收归国有。不过在本届工党政府上台前，这被视为临时措施，原计划在整改后仍将交还给私营企业。在苏格兰地区和威尔士地区，地区自治政府拥有交通领域政策的自主权，主要铁路运营权则归地方政府所有。（沈敏）

(责编：于洋、刘叶婷)

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