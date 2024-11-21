新华社法兰克福11月20日电（记者单玮怡）欧洲中央银行20日发布最新一期金融稳定评估报告显示，在地缘政治不确定性加剧和经济表现低迷的背景下，欧元区国家主权债务风险正在上升，进而威胁金融稳定。

欧洲央行副行长路易斯·德金多斯表示，宏观金融和地缘政治不确定性加剧，加上贸易政策不确定性上升，给欧元区金融稳定前景蒙上阴影。

报告说，尽管欧元区国家主权债务与国内生产总值之比在疫情后有所下降，但一些成员国财政基本面仍然疲软。随着部分国家债务水平升高和预算赤字居高不下，再加上长期增长前景疲软和政策不确定性，市场可能愈发担忧成员国主权债务的可持续性。

报告认为，欧元区信贷风险整体处于渐进上升的趋势。如果经济增长放缓幅度超过目前预期，欧洲中小企业和低收入家庭会面临更大经济压力，这可能对欧元区金融中介机构的资产质量产生不利影响。

报告呼吁相关金融监管部门对金融稳定风险保持警惕，维持现有的资本缓冲要求，确保健全的贷款标准，并推出政策措施以提高非银行金融机构韧性。

欧洲央行每半年发布一期金融稳定评估报告。

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