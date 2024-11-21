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福特汽车计划在德国裁员2900人

2024年11月21日13:49 | 来源：新华网
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新华社柏林11月20日电（记者车云龙）综合德国媒体20日报道，美国福特汽车公司计划在德国裁员2900人，裁员计划主要针对其位于德国科隆的工厂。福特汽车公司20日发布公告说，计划2027年年底前进一步在欧洲裁员4000人，以降低成本并减少在电气化转型中遭受的损失。

根据德国媒体的报道，科隆既是福特欧洲总部所在地，也是其电动汽车生产基地。目前福特科隆工厂有近1.2万名员工，裁员2900人意味着约四分之一的岗位将被削减。

德新社援引福特德国劳资委员会主席本亚明·格鲁施卡的话说，将“强烈抵制”工厂裁员计划。

据悉，福特此次在欧洲的重组计划，除在德国和其他欧盟国家进行裁员外，还包括在英国裁员800人。

福特汽车公司副董事长兼首席财务官约翰·劳勒在公告中表示，德国和欧洲目前缺乏推动电动汽车发展的明确且清晰的政策议程，其中包括对充电基础设施的公共投资、激励消费者购买电动汽车措施，以及提高制造商成本竞争优势等内容。

日前，福特科隆工厂宣布降低电动汽车产量并缩减工时，以应对以德国为主的欧洲市场电动汽车需求低迷状况。

(责编：于洋、刘叶婷)

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