浙江大学管理学院和朱拉隆功大学萨辛管理学院签署全面合作协议。朱潇逸摄

人民网曼谷11月19日电 （记者张矜若）11月18日，浙江大学管理学院与泰国朱拉隆功大学萨辛管理学院在曼谷签署全面合作协议，联合成立区域中心。浙江大学管理学院党委书记朱原、朱拉隆功大学萨辛管理学院院长伊恩·芬威克、中国驻泰国大使馆教育参赞许兰，以及中泰双方多位嘉宾出席签约仪式。

伊恩·芬威克表示，这一战略合作标志着双方在商业教育、高管培训和管理研究方面取得了重大进展，双方将为企业管理人员提供量身定制的课程，以帮助他们在全球市场中脱颖而出。

朱原表示，浙江大学管理学院与萨辛管理学院在2019年就建立了友好合作关系，此次合作协议的签署标志着两院友谊与合作的新篇章，也将为中泰两国、东盟及更广泛区域的学术、文化交流和企业交往注入新的活力。

根据协议内容，双方将共同推动教师联合研究，为在泰中企管理人员提供双学位MBA课程和高级管理培训项目，并推进各自在学MBA学生前往对方院校学习。浙江大学管理学院—萨辛管理学院区域中心将展开联合研究，并探索在中泰两国以及东南亚区域建立有影响力的伙伴关系。（实习生姚欣可、朱潇逸对本文亦有贡献）

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