人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

浙江大学管理学院与朱拉隆功大学萨辛管理学院签署全面合作协议

2024年11月21日10:39 | 来源：人民网-国际频道
小字号

浙江大学管理学院和朱拉隆功大学萨辛管理学院签署全面合作协议。朱潇逸摄
浙江大学管理学院和朱拉隆功大学萨辛管理学院签署全面合作协议。朱潇逸摄

人民网曼谷11月19日电 （记者张矜若）11月18日，浙江大学管理学院与泰国朱拉隆功大学萨辛管理学院在曼谷签署全面合作协议，联合成立区域中心。浙江大学管理学院党委书记朱原、朱拉隆功大学萨辛管理学院院长伊恩·芬威克、中国驻泰国大使馆教育参赞许兰，以及中泰双方多位嘉宾出席签约仪式。

伊恩·芬威克表示，这一战略合作标志着双方在商业教育、高管培训和管理研究方面取得了重大进展，双方将为企业管理人员提供量身定制的课程，以帮助他们在全球市场中脱颖而出。

朱原表示，浙江大学管理学院与萨辛管理学院在2019年就建立了友好合作关系，此次合作协议的签署标志着两院友谊与合作的新篇章，也将为中泰两国、东盟及更广泛区域的学术、文化交流和企业交往注入新的活力。

根据协议内容，双方将共同推动教师联合研究，为在泰中企管理人员提供双学位MBA课程和高级管理培训项目，并推进各自在学MBA学生前往对方院校学习。浙江大学管理学院—萨辛管理学院区域中心将展开联合研究，并探索在中泰两国以及东南亚区域建立有影响力的伙伴关系。（实习生姚欣可、朱潇逸对本文亦有贡献）

(责编：贾文婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部