活动现场展示的合力新能源叉车。人民网记者 管克江摄

人民网迪拜11月20日电 （记者管克江）安徽合力股份有限公司19日在迪拜举行中东非洲区域代理商大会并发表统计显示，今年以来合力叉车在中东非洲区域的销量增长超过20%，特别是在阿尔及利亚、沙特和阿联酋市场销量分别同比增长150%、90%和50%。该公司副总经理陈先友表示，中东非洲区域国家加快经济转型，共建“一带一路”倡议与相关国家发展战略深入对接，为中国工业车辆的出口提供巨大机遇。

陈先友表示，阿联酋提出“我们阿联酋2031”，沙特提出“2030愿景”等发展战略，将带动基础设施建设的大规模推进。同时电子商务的迅猛发展、智能制造的逐步兴起等都为物流装备行业提供了广阔巨大市场空间。中企将进一步加大研发投入，推动科技创新，特别是在新能源、智能物流领域，加快产品迭代升级，为客户提供更加安全、智能、绿色、高效的物流搬运设备和解决方案。

来自沙特的经销商穆罕默德·卡西姆表示，沙特正大力投资基础设施建设，推动经济转型。中国品牌的影响力与日俱增，将为沙特经济发展提供助力。

约旦侯赛因·本·塔拉勒大学教授哈桑·达贾在接受人民网记者采访表示，工业车辆同制造业、物流业、建筑业等行业密切相关。中国工业车辆销量增长体现了中国品牌在中东非洲区域日益受到认可，也反映了中国与中东地区国家更趋紧密的经贸合作。

仅以沙特和阿联酋为例。目前，中国是沙特的最大贸易伙伴国，沙特是中国在西亚北非地区的最大贸易伙伴。中沙双边贸易额已连续两年超过1000亿美元，占同期中国同海合会国家贸易总额的35%以上。去年，沙特投资大臣法利赫两次访华，并在北京举行的中沙投资峰会上见证双方企业签署了超过60个备忘录和协议，总计价值达到了250亿美元。不久前，总投资711亿元的福建古雷炼化一体化工程二期项目开工，这也是中沙共建“一带一路”的超大型能源投资项目。阿联酋则是中国在阿拉伯地区第一大非石油贸易伙伴、最大出口市场和最大投资目的地。

哈桑·达贾表示，中国和中东非洲区域国家都面临发展现代化的任务，随着共建“一带一路”倡议与相关国家发展战略更紧密对接，双方经贸合作将越走越实、越走越宽，并不断向绿色智能方向发展。

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