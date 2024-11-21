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《中拉绿色经济合作的现状及前景》报告发布

2024年11月21日09:55 | 来源：人民网-国际频道
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《中拉绿色经济合作的现状及前景》。主办方供图
《中拉绿色经济合作的现状及前景》。主办方供图

人民网里约热内卢11月20日电（记者张志文）上海消息：近日，复旦大学发布中、英、西三语报告——《中拉绿色经济合作的现状及前景》（以下简称报告）。该报告为“复旦智库报告”系列成果之一，由该校发展研究院组织，国际问题研究院副研究员曹廷领衔，深入剖析了中国与拉丁美洲国家在绿色经济领域的合作现状、机遇与挑战，并提出前瞻性政策建议。

报告从绿色经济理论入手，为中拉绿色合作提供理论指引；详细介绍和梳理了巴西、阿根廷、智利等拉美国家的绿色发展政策以及中国与这些国家的绿色合作情况；分析了中拉绿色合作面临的机遇和挑战，并为下一阶段合作提出操作性强的建议。

报告指出，拉美和加勒比地区33个国家是“全球南方”的关键组成部分，普遍重视可持续发展，在绿色合作领域成绩斐然。在大国博弈和地区冲突持续的大环境下，中国和拉美国家加强绿色合作机遇良多，为携手推进可持续发展开辟了广阔前景。

对于下一阶段合作，报告认为需进一步强化顶层设计和政策支持，筑牢中拉绿色合作的制度根基；依据各地情况多层次开展绿色合作，构建中拉绿色合作伙伴关系；拓展新能源、绿色农业和绿色金融合作；积极推动绿色科技研发合作；促进中企属地化建设，提升企业绿色合作能力。

据悉，这份报告是复旦—拉美大学联盟2023年度研究课题《中拉绿色经济合作的现状与前景》的阶段性成果。

(责编：贾文婷、杨牧)

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