郑载兴

近期，亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议和二十国集团领导人第十九次峰会举行。在世界经济复苏乏力、地缘冲突频发、单边主义和保护主义日益高涨的当下，中国国家主席习近平在两个重要国际多边平台的演讲、讲话，传递出支持经济全球化，坚定维护多边主义的强烈信息。

中国是经济全球化的重要推动者。习近平主席在亚太经合组织工商领导人峰会上发表的书面演讲中多次提到“经济全球化”。中国坚持扩大对外开放，坚定支持自由贸易，提振了亚太乃至全球的发展信心，给世界经济注入了正能量。世界各国都应集中精力扩大开放，通过自由贸易和开放性投资，持续促进经济增长。

韩国是经济全球化的受益者。自由和稳定的贸易投资环境对韩国尤为重要。2025年和2026年，韩国和中国将先后担任亚太经合组织东道主，APEC即将进入东亚时间。韩国支持APEC在维护自由贸易和全球多边贸易体系中发挥领导作用，积极加强APEC成员国的自贸协定谈判力量，让域内国家享受自由贸易的实惠。

韩国和中国在推进经济全球化方面有着广泛共识和共同利益，韩国也受益于中国的对外开放。两国建交以来，双方经贸合作取得巨大成就，为各自的经济发展作出重要贡献。

世界多极化和经济全球化的时代潮流不可逆转。中国顺应这一潮流，提出践行真正的多边主义，促进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

“全球治理机构改革”是此次二十国集团领导人峰会的重要议题。习近平主席在峰会讲话中提出一系列建设性举措，为全球治理机构改革提供了路径。

中国主张源自于探索和实践中所积累的经验。中国式现代化开启了新的现代化叙事。中国经过数十年的奋斗，不仅成为全球第二大经济体，更在绿色能源、人工智能、航空航天、生物科技等领域取得了重大突破，一些行业处于全球领先地位。中国式现代化打破了“现代化等于西方化”的迷思，为发展中国家走向现代化提供了中国方案。

中国已经实现8亿贫困人口全部脱贫，提前完成联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。中国的“精准扶贫”经验能够有效帮助发展中国家解决贫困问题。在实现自身脱贫的同时，中国始终秉承开放精神，推进互帮互助、互惠互利，与世界各国特别是广大发展中国家共同进步。

中国是多边主义的坚定支持者和实践者。中国倡导的多边主义是基于平等有序、普惠包容等原则，是以人类命运共同体为根本遵循构建新型国际关系。携手高质量共建“一带一路”倡议；落实三大全球倡议；支持非洲发展；支持减贫和粮食安全国际合作；积极参与二十国集团、亚太经合组织、金砖国家……中国用实际行动维护多边主义，推动构建人类命运共同体。

在经济全球化时代，全球供应链和产业链把世界各国紧密地联系在一起，任何单边主义、“去全球化”、搞封闭脱钩，都不符合世界发展的利益。在新时代，中国更加注重通过多边合作参与国际事务、推进全球治理，为解决全球性危机和挑战提供中国方案。在中国的不懈努力下，越来越多的国家支持中国所倡导的多边主义，同中国一道，建设一个共同发展的公正世界。

（作者是韩国世宗研究所中国研究中心主任）

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