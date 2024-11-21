若水

钱凯港，一个刚刚开港的港口，吸引着全世界的注意。这座位于秘鲁首都利马以北约80公里的钱凯湾内的港口，是南美首个智慧港口和绿色港口。

当地时间11月14日晚，钱凯港开港。夜幕下，高大的岸桥有条不紊地起吊货物，一艘货轮缓缓驶离码头，鸣笛远航。无人集装箱卡车忙碌地运输货物。整个秘鲁为钱凯港的开港感到振奋，开港后，中秘间单程海运时间缩短至23天，节约20%以上的物流成本，每年将为秘鲁创造超过8000个直接就业机会。

不仅如此，钱凯港建成后，有助于秘鲁构建从沿海到内陆、从秘鲁到拉美和加勒比其他国家的立体、多元、高效互联互通格局。“从钱凯到上海”，从梦想变为现实。这就是开放联通的魅力。开放联通也是此次在利马召开的亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议的核心议题之一。

冷战结束后，新一轮经济全球化逐渐勃兴，各国加强开放联通，再加上新的传播技术的进步，世界逐渐成为“地球村”。然而，近年来，逆全球化却逐渐抬头，世界进入新的动荡变革期，单边主义、保护主义、“小院高墙”蔓延，越来越多的人都存在着疑问：是否还要坚持经济全球化，坚持开放联通？

中老铁路的案例可以回答这个问题。中老铁路于2021年12月3日通车，老挝这个传统的内陆国成为了“陆联国”。货物运输快速发展，人员交往十分密切，跨境贸易、跨境旅游变得十分火热，对老挝乃至东南亚的经济拉动作用明显。从数据上也能看得出，截至今年11月3日，累计发送旅客达4170万人次，运输货物4670万吨。仅从今年1月1日到10月31日，中老铁路共发送旅客超过1600万人次，运输货物超过1600万吨，其中跨境货物运输更是突破400万吨大关，货物品类超过2900多种。

中老铁路深刻证明了加强开放联通对于国家、区域乃至全世界经济都是至关重要的。亚太地区是推动经济全球化的火车头，经济保持强劲增长，创造了举世瞩目的“亚太奇迹”。在历史的十字路口，亚太地区依然要坚持经济全球化，坚持多边主义和开放型经济的大方向。

大道至简，实干为要。中国从来都不是纸上谈兵，而是踏踏实实落实到行动中。近年来，中国通过推动共建“一带一路”，不断加强包括亚太地区在内全球互联互通建设。中老铁路、雅万高铁、中泰铁路、比雷夫斯港、钱凯港……一批重要的铁路、港口建设，不仅促进了各国之间的开放联通，更是提升了铁路、港口所在国以及区域的经济发展能力。

今年，144小时过境免签政策吸引力一大批外国人来到中国旅游、走访，“China travel”成为社交媒体上的热词。这是中国在向世界证明：开放是中国式现代化的鲜明标识。不仅如此，今年以来，中国全面取消制造业领域外资准入限制措施，首次在全国范围内对跨境服务贸易建立负面清单管理制度，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放，主动对接《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》等国际高标准经贸规则，稳步扩大制度型开放。

一桩桩、一件件，中国用实际行动扛起了经济全球化的大旗，坚持高水平对外开放，欢迎各方继续搭乘中国发展快车，为亚太地区乃至世界经济的繁荣发展注入了强大动力。未来，随着开放的大门越开越大，高水平开放型经济新体制的逐渐完善，中国又将为世界带来更多新的、更优质的发展机遇。

(责编：艾雯、杨牧)