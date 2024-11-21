新华社北京11月20日电 题：完善全球治理，推动历史进步

新华社评论员

历史的关键时刻，需要先进思想的引领，呼唤挺膺担当的勇气。在二十国集团领导人第十九次峰会第二阶段会议讨论时，习近平主席发表重要讲话，着眼世界新形势新挑战，聚焦全球治理改革议题全面阐释中国主张，为构建公正合理的全球治理体系指明了前行方向、提供了行动指南。

“以史为鉴，可以知兴替。”16年前，保持世界经济稳定发展的共同需要催生了二十国集团。16年来，二十国集团携手应对国际金融危机，共同应对气候变化，抗击新冠疫情，领航技术变革，完善全球治理，在世界发展进程中发挥了重要作用。当前，世界百年变局加速演进，经济全球化遇到的曲折与挑战，让完善全球治理的紧迫性更加凸显。作为国际经济合作主要论坛，二十国集团理应扛起历史责任，展现历史主动，推动构建公正合理的全球治理体系。

团结才有力量，合作成就未来。完善全球治理，既要登高望远、把握合作的大方向，秉持人类命运共同体理念，恪守以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，维护以国际法为基础的国际秩序；也应与时俱进、展现推动变革的新作为，在经济、金融、贸易、数字、生态环境等领域进一步凝聚国际共识，促进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。

“有一定之略，然后有一定之功。”习近平主席在讲话中提出五项主张：完善全球经济治理，建设合作型世界经济；完善全球金融治理，建设稳定型世界经济；完善全球贸易治理，建设开放型世界经济；完善全球数字治理，建设创新型世界经济；完善全球生态治理，建设生态友好型世界经济。“五个完善”构成一个系统全面的整体，涵盖全球治理体系中急需改革的五大领域，明确了改革的方向路径和目标任务。一系列具体举措，回应着国际社会的变革呼声，不仅着眼破解单边主义、保护主义等老问题，也旨在应对新技术应用带来的新挑战，同时兼顾“全球南方”发展权益，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，为世界和平发展提供坚实保障。

全球发展离不开和平稳定的国际环境。当前，地区安全热点问题此起彼伏，各种传统和非传统安全威胁交织叠加，作为全球治理的重要组成部分，全球安全治理的重要性不断上升。从推动乌克兰危机局势降温，到解决巴以冲突循环往复，习近平主席再次阐明中方立场，展现了劝和促谈的大国担当。无论国际风云如何变幻，中国始终站在和平对话一边、站在公道正义一边，践行全球安全倡议，坚定做热点问题的斡旋者，积极探索中国特色热点问题解决之道，为进一步完善全球安全治理贡献新思路。

历史和现实一再表明，国际社会面临的挑战只能通过多边方式予以应对。正因如此，中国推动全球治理体系改革的主张日益赢得各国认同。“阿方高度赞赏习近平主席就全球治理阐述的精辟主张”“法方愿加强应对气候变化、人工智能全球治理等领域合作”，阿根廷总统米莱和法国总统马克龙纷纷表达与中国携手推动全球治理的热切期待。峰会通过的《二十国集团领导人里约热内卢峰会宣言》中，全球治理机构改革亦被确定为2024年二十国集团工作三大优先领域之一。在变乱交织的国际形势中，中国方案体现着求和平、谋发展、促合作的普遍共识，必将汇聚起推动全球治理体系变革的强大合力。

善谋者行远，实干者乃成。从里约热内卢再出发，二十国集团坚守团结合作初心，传承同舟共济精神，定能成为完善全球治理、推动历史进步的力量，开辟世界共同发展繁荣的美好未来！

(责编：于洋、刘叶婷)