新华社北京11月20日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯对外情报局局长纳雷什金20日表示，俄罗斯不会放任个别北约国家参与深入打击俄罗斯领土。据《华盛顿邮报》19日报道，美国总统拜登授权向乌克兰提供杀伤人员地雷。

纳雷什金在接受媒体采访时说，西方国家已意识到俄方立场的严肃性，以及克制自身行为的必要性，因为“同俄罗斯的直接军事冲突将给他们带来灾难性后果”。

据《华盛顿邮报》援引美国官员的话报道，拜登授权提供给乌克兰的杀伤人员地雷只限在乌领土范围内使用。

据俄罗斯国防部20日通报，过去24小时，俄军航空兵、无人机、导弹和火炮部队对乌克兰军用机场、军工企业使用的能源设施、无人机储存仓库、武器库等实施打击。俄军还摧毁了4枚法制“铁锤”制导炸弹、1套美制“海马斯”多管火箭炮和141架固定翼无人机，并在俄罗斯9个州上空击落44架乌克兰无人机。

美国驻乌克兰大使馆官网20日发布安全预警称，20日乌克兰可能发生重大空袭，使馆将关闭。另据《乌克兰真理报》20日报道，西班牙和意大利驻乌克兰大使馆也因大规模空袭风险宣布当天闭馆。

乌克兰基辅市军事管理局局长波普科20日在社交媒体上说，基辅市将开展安全演练，以提升首都防御机构在局势可能恶化情况下的管理、组织、协调和战斗水平。基辅市军事管理局、警察机构和其他安全机构将配合乌陆军和基辅市国防部门进行系统性演练。

据乌克兰财政部官网19日报道，乌克兰最高拉达（议会）当天通过2025年预算案，规定2025年乌克兰国防和安全领域预算支出为2.23万亿格里夫纳（约合540亿美元），占预算支出总额的62%，占国内生产总值的26.3%。

(责编：于洋、刘叶婷)