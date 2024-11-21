新华社巴黎11月20日电 通讯｜盛唐气象“重现”巴黎

新华社记者张百慧

精致小巧、活灵活现的赤金走龙，色彩绚丽、惟妙惟肖的三彩骑驼奏乐俑，造型别致、工艺精湛的嵌松石立凤金饰件，体态丰腴、造型雍容的彩绘女陶俑……

步入法国吉美国立亚洲艺术博物馆地下一层展厅，行走在一件件精美的文物和充满东方色彩美学的装饰之间，灿烂辉煌、自信开放的盛唐时代气息扑面而来，让人恍若穿越到一千多年前的大唐盛世。

从今年11月20日到明年3月3日，“中国·唐——一个多元开放的朝代（7至10世纪）”展览在巴黎的吉美博物馆向公众开放。此次展览通过“走近大唐”“长安：世界上最大的城市”“乐居长安”“海纳百川”“文人世界”“技臻于美”“大唐丝路”“扬帆出海，联通世界”八个单元，以文物展示和多媒体技术相结合，生动展现唐代璀璨的物质和精神文明成果，及其深远的历史影响。

作为庆祝中法建交60周年的重要文化交流活动，该展览汇集了来自中国10个省区市32家文博机构的200余件（套）精美文物，包括金银器、陶俑、织物、壁画、石像、书画等诸多种类。其中，法门寺地宫、何家村窖藏、丁卯桥窖藏出土的珍宝首次齐聚法国展出。

“我们希望通过这些文物带领观众走近曾经的世界性大都会——长安。在这片土地上，不同民族和文化之间彼此连通、相互影响，因此充满了各种可能性。”本次展览的法方策展人之一、吉美博物馆韩国和古代中国馆藏保管员阿诺·贝特朗告诉记者。

“丝绸之路在唐代经历了繁荣发展，它的历史意义在于让不同地区和文明之间建立联系，是文明对话的重要象征。”吉美博物馆馆长扬尼克·林茨表示。与这一“丝路精神”相呼应的是，拥有丰富亚洲艺术品馆藏的吉美博物馆多年来致力于充当欧洲人“通往中国的门户”，今年更是组织和承办了一系列中国文化艺术活动，旨在吸引西方公众探索深邃的中华文明，促进中西方民众相识相知。未来，林茨希望带着吉美博物馆的珍宝前往中国办展。

本次展览在中国国家文物局与法国文化部的指导下举办，并被列入2024年中法精品人文交流活动清单。在2014年中法建交50周年之际，中法双方合作举办的“汉风——中国汉代文物展”也曾亮相吉美博物馆。

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