新华社万象11月20日电（周娜 黄欣杰）中老“和平列车－2024”人道主义医学救援联合演习20日在老挝蓬洪货运站举行。

本次演习以地震灾害人道主义医学救援为背景，中老两军在导演部导调下组织全要素、全链路、全流程演练。医疗队副队长徐元杰介绍说，此次演练突出中老两军联合指挥、联合救援、联合处置，双方共同开展伤病员收治、卫生防疫防护、心理应急干预等课目，通过多次分项训练和集中演练，双方医疗分队能够密切完成各项分工协作。

演习中，现场搜救力量迅速进入灾区，搜寻急救遇险伤员，中老联合医疗救援队组织伤病员检伤分类、紧急处置，开展食品水源检测和灾区环境消杀，动用救护直升机、野战急救车将伤员送至和平列车医院。收容处置组、重症救治组、手术组迅即确定医疗救治方案，开展床旁心电图、超声检查以及临床检验，实施损伤控制手术，并组织联合会诊，伤员救治有序有效。

据了解，此次老方共派出参演力量近500人，主要来自老挝人民军第103医院、第一师附属医院、老挝军医学院、万象省军区附属医院等相关单位。

老方演习总导演京乔·盛坎永表示，此次联演，老军主要参与灾害现场搜救、二级医院救治、重伤员转运后送等课目，经过历年联演联训，老军卫勤分队野战医疗救治能力得到提升。

合练结束后，全体参演人员认真组织复盘，总结讲评不足，进一步规范联合救援行动、专业保障协同，提高联合演习质效。

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