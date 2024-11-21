新华社联合国11月20日电（记者施春）美国20日在联合国安理会再次否决有关要求在巴勒斯坦加沙地带停火的决议草案。

安理会当天对由10个非常任理事国提出的决议草案进行表决，该决议草案要求在加沙地带立即无条件实现永久停火，立即释放所有被扣押人员。安理会15个成员中14个投了赞成票，常任理事国美国行使了否决权，导致决议草案未获通过。

中国常驻联合国代表傅聪在安理会表决后的解释性发言中说，中方对表决结果非常失望。圭亚那、阿尔及利亚等10个非常任理事国在决议草案磋商过程中展现了最大的诚意和建设性。美国独家使用否决权，粉碎了加沙民众活下去的一线生机，把他们进一步推入黑暗和绝望之中。

傅聪表示，美国的一再否决，使安理会和国际法的权威降到历史最低点。中方呼吁美国认真对待作为安理会常任理事国的责任，不再消极回避，不再刻意拖延，拿出对历史负责的态度，支持安理会为立即停火、拯救生命、恢复和平采取一切必要行动。

去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成4万多巴勒斯坦人死亡。国际社会形成要求在加沙地带立即停火的压倒性呼声，但安理会要求停火的决议草案多次遭到美国的阻挠。

(责编：于洋、刘叶婷)