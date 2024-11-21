新华社贝鲁特11月20日电（记者谢昊）黎巴嫩真主党领导人纳伊姆·卡西姆20日表示，真主党已就美国提出的黎以停火协议草案表达立场，与黎巴嫩政府的观点一致，现在决定权掌握在以色列手中。

卡西姆当天在电视讲话中说，真主党达成停火的首要条件是以色列停止对黎巴嫩的“侵略”并承诺尊重黎主权，以色列不应试图在谈判中强加条件。

卡西姆同时表示，真主党不会因等待谈判结果而暂停军事行动，真主党已做好应对持久战的准备。如果以色列升级对黎巴嫩特别是针对黎首都贝鲁特的攻击，真主党将强烈回应，将“攻击特拉维夫市中心”。

谈及战后重建，卡西姆表示，真主党计划与黎巴嫩政府及友好国家合作，积极参与黎巴嫩重建工作。他承诺，真主党将为黎巴嫩选举新总统发挥建设性作用。

据黎巴嫩当地电视台报道，到访黎巴嫩的美国总统特别顾问阿莫斯·霍赫施泰因20日表示，与黎巴嫩国民议会议长贝里就黎以停火协议草案进行的谈判取得新进展。他将在当天晚些时候访问以色列，与以方讨论停火建议。

根据黎巴嫩公共卫生部20日公布的统计数据，自去年10月初以来，黎巴嫩真主党与以色列之间的冲突已在黎巴嫩造成3558人死亡。

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