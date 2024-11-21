巴西农业和畜牧业部长卡洛斯·法瓦罗（左）、矿业和能源部长亚历山大·西尔韦拉在G20峰会期间接受媒体采访。人民网记者 张荣摄

人民网北京11月20日电（记者符园园、张荣）二十国集团（G20）领导人第十九次峰会18日至19日在巴西里约热内卢举行。本次峰会以“构建公正的世界和可持续的星球”为主题，发展问题成为会议的核心议题之一。巴西农业和畜牧业部长卡洛斯·法瓦罗、矿业和能源部长亚历山大·西尔韦拉在会议期间接受媒体采访时表示，全球南方合作正加速推进，巴中在农业、绿色能源等领域合作的深入发展为全球南方树立了新典范。

巴西农业与畜牧业部长卡洛斯·法瓦罗表示，全球南方国家、金砖成员与中国的关系正处于快速发展阶段，中国与南美地区的合作就是一个典例。“刚刚开港的秘鲁钱凯港就是最生动的缩影。钱凯港不仅服务于秘鲁，更是为整个南美洲的产品贸易，特别是巴西产品的出口创造了便利条件。”法瓦罗说。

法瓦罗指出，巴西与南美洲国家间紧密的经济联系为融入太平洋市场提供了独特的机会。他强调，巴西应该将产品面向太平洋市场，把握全球南方合作带来的机遇和收益。

中国和巴西同为农业大国，农业一直是两国经贸合作的活跃领域。他表示，双方希望通过开展技术转让和经验共享，实现农业生物新技术审批程序的同步化，为两国农业合作汇聚更多力量。

除了农业领域，中国和巴西在绿色能源领域的合作也越来越密切。在本次G20峰会期间，由国家电网巴西控股公司牵头组织和成立的中国—巴西电力创新联合体在巴西里约热内卢成立。巴西矿业与能源部长亚历山大·西尔韦拉表示，巴西和中国是生产清洁和可再生能源的典范，这次合作是双边务实合作的又一成功范例。

西尔韦拉高度评价中国与巴西等拉美国家的合作对于促进全球南方国家共同发展的积极意义。他表示，中国和拉美各国同属全球南方国家，中国与全球南方的合作成果对减贫和减少不平等具有极其重要的意义。

西尔韦拉特别指出，中国对非洲的投资给许多非洲国家带来了翻天覆地的变化。他举例说道，安哥拉总统洛伦索多次肯定中国投资对安哥拉当地经济发展的重要作用。西尔韦拉认为，这些合作成果为包括巴西在内的南美国家提供了宝贵经验。

西尔韦拉强调，当今世界面临各种风险和挑战，任何一个国家都不可能独自应对。“过去十年，许多国家在面对共同问题时选择了封闭孤立，而这正是卢拉总统和各国领导人致力于改变的局面。G20峰会的召开，旨在通过搭建对话平台，让二十国集团合作成果惠及全球。”

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