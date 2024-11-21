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“赞赏中国践行真正的多边主义”

本报记者 谢佳宁
2024年11月21日05:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　“亚太经合组织成立至今，成员间贸易大幅增长，有力促进了区域贸易投资自由化便利化，为亚太地区发展繁荣发挥了巨大作用。”安第斯共同体秘书长贡萨洛·古铁雷斯近日在接受本报记者采访时表示，“中国倡导开放的多边贸易体系，致力于推动各国间贸易往来。相信中国将继续为促进多边贸易发展提供新思路新方案。”

　　中国携手各方高质量共建“一带一路”，坚持高水平实施《区域全面经济伙伴关系协定》。“亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议前，钱凯港正式开港，成为联通拉美和亚洲特别是拉美和中国的重要门户，这也是平等互利、共同发展的拉中全面合作伙伴关系的重要体现。”古铁雷斯表示，“在共建‘一带一路’框架下，钱凯港将促进拉中产品和技术往来。希望以钱凯港为样板，有更多拉中合作的基础设施建设项目在推动拉美地区的物流发展、增强拉美技术能力方面发挥积极作用。”

　　古铁雷斯表示，近年来，中国积极参与亚太经合组织、二十国集团、金砖国家等多边机制，提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，致力于携手各方实现共同发展。“我赞赏中国践行真正的多边主义。安第斯共同体成员国支持维护真正的多边主义，大小国家一律平等，在国际舞台上发出自己的声音。”

　　2011年至2014年，古铁雷斯任秘鲁驻华大使。“我有机会走访中国很多地方，非常喜欢中国和中国人民。”不久前，他到北京参加会议，发现北京基础设施更便捷、城市更美丽。他说：“中国民众打球、钓鱼、散步，生活幸福，街上很多电动汽车……这些让我印象深刻。希望中国发展新能源产业的经验可以给更多国家提供借鉴。”

　　近年来，亚太地区科技交流合作不断深化，数字化转型加速。古铁雷斯表示，亚太地区在大数据、云计算、人工智能、量子计算等新技术应用方面的合作前景广阔。中国正加快发展新质生产力，在推动绿色转型、发展数字经济领域所做努力堪称典范。“我们应学习中国发展思路，利用绿色技术提高能源利用效率，为实现碳减排目标、应对气候变化做出更多努力。”古铁雷斯说，中国在数字经济领域的技术经验能够帮助拉美国家创造就业，促进地区经济发展。

　　安第斯共同体总部位于秘鲁首都利马，古铁雷斯曾任秘鲁外长。他说，秘中同为文明古国，两国友谊源远流长，人民友好、文明相通。“秘鲁是最早同新中国建交的拉美国家之一。中国已连续10年成为秘鲁最大贸易伙伴和最大出口市场，中资企业在秘鲁投资存量约300亿美元，投资领域多元，有力推动当地发展。两国签署自贸协定升级议定书，将为秘中密切贸易往来增添新动力。”

　　（本报利马11月20日电）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月21日 14 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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