本报记者 刘 赫

外国客商在中国企业展台前咨询。

本报记者 刘 赫摄

为期4天的杜塞尔多夫国际医疗器械设备展（以下简称“杜塞尔多夫医疗展”）日前在德国杜塞尔多夫闭幕。作为行业的创新风向标及全球最具影响力的综合性医疗设备展之一，本届展会共吸引70多个国家和地区的5800多家医疗企业参展。其中，中国参展企业1250家，集中展示了医疗设备领域的创新成果，“中国智造”成为全球医疗设备行业创新发展的重要力量。

新技术拓展医疗设备应用场景

今年的杜塞尔多夫医疗展，全面展示了医疗器械设备、实验室分析诊断、数字医疗、医用耗材、理疗矫形五大领域的产品和服务。杜塞尔多夫展览集团高级经理马丁·科赫向本报记者介绍，展会共吸引医疗领域专业人士8万人次，其中超过3/4来自德国以外的国家和地区，“参展商和观众的高度国际化有助于推动全球医疗行业的合作与创新”。

当前，医疗行业数字化步伐加快，人工智能、远程医疗、可穿戴设备等应用日益广泛。丹麦公司力纳克在展会上推出最新的数字医疗设备解决方案：在传统医疗设备上安装数字通信接口，医护人员通过智能电话、中央面板等设备可以实时接收相关信息，病房管理效率得以提升，减轻了医护人员压力。“随着医疗技术的不断进步和医疗需求的增加，智能化医疗设备正逐步引领医疗行业的新潮流，助力智慧医院、智慧病房建设。”力纳克董事总经理克里斯托弗·梅辛说。

医疗行业新技术的应用场景更加丰富，为民众日常生活带来便利。位于12号展厅的“汽车健康”专区吸引了很多参观者。工作人员向记者介绍，目前欧洲有不少车辆已安装疲劳驾驶监测系统。该系统运用人工智能技术监测驾驶员疲劳状态。法兰克福创新研究所教授西格蒙向记者介绍：“我们正在探索多功能传感器的研究与开发，通过实时监测驾驶员的心率、血压等指标评估驾驶员健康状况，并对异常情况发出预警，从而避免交通事故的发生。该项技术已在赛车模拟器中试验成功。”

展会期间，60多家数字医疗初创企业参加了创业大赛。法国罗博泰机器人团队开发了一种新型颅内微型手术机器人，约一粒大米的尺寸能够携带治疗药物或电极等精准抵达大脑的特定区域，可用于帕金森综合征、阿尔茨海默病等疾病治疗。另一家来自英国的初创团队研发了一款智能耳机，通过作用于大脑神经系统，帮助患者缓解疼痛。

杜塞尔多夫展览集团首席运营官马留斯·贝勒曼表示，本届展会展示了医疗设备领域最新成果，为从业者提供交流分享的平台，为人类健康事业提供更多可负担、更精准的解决方案。

多款中国企业创新产品受关注

本届展会上，中国参展企业数量最多，展示的产品和服务涵盖全部细分领域。从生物可吸收心脏支架到直抵肿瘤靶向部位的消融针，中国企业展示的多项新产品、新技术受到参展客商和观众的关注。

总部位于中国苏州的飞依诺科技公司带来了最新的URM超分辨显微成像系统。展台负责人告诉记者，这项微血管成像技术可以达到20微米极限分辨率，在神经疾病、肾脏疾病等与微血管系统相关的疾病研究领域有着广阔应用前景。目前，该公司正与德国埃尔朗根—纽伦堡大学医院开展相关研究合作。

作为国家级专精特新“小巨人”企业，海杰亚医疗带来了自主研发的第三代康博刀。康博刀虽被称为“刀”，但它是一根直径仅2毫米的消融针，在影像辅助下，经皮穿刺进入肿瘤靶向部位。海杰亚医疗海外业务负责人郭旭向记者介绍，康博刀在肺癌治疗中采用复合式冷热消融技术，通过近300摄氏度的巨大温差灭杀肿瘤细胞，同时最大限度地保护周围正常组织，目前已获得欧盟相关认证。

在展会现场，一项项创新成果、一件件新研发的医疗设备，让观众近距离了解“中国智造”。乐普医疗带来二代生物可吸收心脏支架，置入血管后可逐渐降解为水和二氧化碳，不留异物；麦科田展示了全新的出凝血检测整体解决方案，有助于提高血栓高风险患者识别率；九安医疗推出糖尿病诊疗照护新模式，展示了多款最新家庭医用设备；优亿医疗带来最新的一次性支气管镜，搭配独有四分屏，可支持多连接多场景使用；威高医疗的脊柱、关节等骨科手术耗材，正在不断拓展欧洲市场……

杜塞尔多夫展览集团健康与医疗技术总监克里斯蒂安·格罗瑟表示，中国参展商展示了领先的创新成果，在医疗设备领域的创新能力有目共睹。马丁·科赫表示，中国企业丰富了全球医疗设备供应链，在全球医疗科技领域的影响力日益提升。

中欧卫生健康领域合作前景广阔

本届杜塞尔多夫医疗展期间同步举办了德国医院大会。主办方与德国医院协会、德国医院大会协会和德中健康管理协会合作，首次设立“中国主题日”活动，进一步深化两国医疗卫生领域的交流。

“中国主题日”活动期间，中德两国专家学者、业界人士共同探讨预防医学发展、中医药与现代医学结合、医院如何更好发挥服务作用等。德中健康管理协会会长米歇尔·德拉海姆接受记者采访时表示，在人口老龄化背景下，德中两国在公共服务和医疗卫生领域面临着许多相似的挑战，两国医院有着广阔的合作前景。德国驻广州总领事馆副总领事亚娜·路德维希表示，德中在医疗卫生领域加强交流，可以为双方提供更多合作共赢的机会。

展会及系列活动的举办，为中德、中欧相关企业拓展合作、实现共赢提供机遇。山东数字人科技股份有限公司总经理李庆柱告诉记者，本届展会上公司共接待来自德国、英国等30多个国家的500多名采购商，并与10余家采购商达成初步合作意向。安图生物在展会期间举办了欧洲区域代理商大会，公司常务副总经理付光宇向记者介绍，公司业务已经覆盖欧洲30多个国家，为欧洲用户带来新产品、新服务。来自意大利的采购商代表辛西娅表示，中国企业高质量的产品、高效率的服务为双方合作奠定了坚实基础。

负责组织中国医疗设备企业组团出海的中国医药保健品进出口商会医疗器械部主任荣嫡介绍，参加杜塞尔多夫医疗展的中国企业从最初的10余家发展到如今的1200多家，体现了中国在这一领域取得的成绩以及中德、中欧相关企业深化合作的巨大潜力。当前，越来越多的中国医疗设备企业走进欧洲市场，包括德国在内的欧洲医疗领域领军企业在华业务不断增长，这些都反映了中德、中欧在生命科学领域的广阔合作前景，也表明双方企业对持续开展合作充满信心。

（本报德国杜塞尔多夫电）

《 人民日报 》（ 2024年11月21日 14 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)