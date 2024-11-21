本报记者 时元皓

“习近平主席出席二十国集团领导人第十九次峰会并对巴西进行国事访问，在两国元首引领下，巴中两国关系将提升至更高水平。”巴西外交部长毛罗·维埃拉近日在接受本报记者书面采访时表示，“过去50年来，巴西和中国成功建立了多维度的互利关系，包括经贸、科技等领域合作以及多边领域的政治对话。”

维埃拉说，经贸合作是两国关系中最传统和最成功的支柱之一，两国的贸易增长令人印象深刻。巴西1/3以上的农产品都销往中国，中国人民餐桌上的许多食品都来自巴西。“我为巴西成为中国可靠的优质食品供应国感到自豪。”他说。

“巴西是中国在拉美的重要投资目的地，将继续欢迎来自中国的投资。”维埃拉说，中国投资对巴西的工业化进程至关重要。一方面，中国对新型工业化领域的投资注重绿色和包容性，推动了巴西能源转型；另一方面，中国对风能、太阳能等领域的投资集中在巴西工业较为薄弱的地区，有助于缩小巴西地区间发展差异。维埃拉表示，巴西密切关注共建“一带一路”倡议，愿意探讨“加速增长计划”“巴西新工业计划”“南美一体化路线计划”等巴西发展战略同共建“一带一路”倡议进行对接。

巴西建有多所孔子学院，越来越多年轻人希望学习中文；巴西著名音乐家吉尔伯托·吉尔不久前在上海举办音乐会；第十四届北京国际电影节展映多部巴西电影；北京—马德里—圣保罗航线复航提升巴中间旅游热度……维埃拉列举了两国人文交流的实例，对进一步深化两国人民交往、增进两国民心相通充满期待。他说：“巴中人民都对彼此充满热情和好奇，我们要利用这一点促进两国人民之间的交往。当巴西和中国更好地了解彼此时，我们将在双边关系上实现新的重要飞跃。”

二十国集团领导人第十九次峰会在巴西里约热内卢成功举行。维埃拉表示，此次峰会聚焦全球治理改革、抗击饥饿贫困、可持续发展、能源转型等议题，中国在这些方面有着成功的经验，给巴西提供了重要支持，在推动相关议程上作出了重要贡献。

“半个世纪以来，巴西和中国建立了当今世界上最成功、最重要的伙伴关系之一。巴中对话对建立公平、有效和多极化的全球治理至关重要。”维埃拉表示，联合国、国际货币基金组织等多边机构需要改革，以更准确反映当今世界现实，更有效应对全球性挑战。世界也需要新的对话机制，赋予新兴经济体更多发言权。“巴西与中国共同参与金砖国家、二十国集团等多边合作机制，表明两国可以携手推动构建公正合理的全球治理体系，维护发展中国家共同利益，助力解决全球重大问题。”维埃拉说。

中国和巴西联合发表政治解决乌克兰危机“六点共识”，会同立场相近的“全球南方”国家共同发起成立乌克兰危机“和平之友”小组，两国深化在全球热点问题上的战略沟通和协调，为世界和平稳定作出积极贡献。维埃拉表示，和平与发展是相辅相成的，巴西和中国一直就世界和平与安全问题进行对话。“巴西和中国作为西半球、东半球两大发展中国家，愿意利用自身影响力，探索解决当今世界重大问题的出路。”

（本报巴西利亚11月20日电）

《 人民日报 》（ 2024年11月21日 03 版）

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