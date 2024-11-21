二十国集团应牢记成立初心，从里约热内卢再出发，弘扬伙伴关系，践行真正的多边主义，凝聚起战胜困难和挑战的强大力量

当地时间11月18日，习近平主席出席二十国集团领导人第十九次峰会并发表重要讲话，围绕“抗击饥饿与贫困”议题、“全球治理机构改革”议题阐释中国理念和主张，宣布中国支持全球发展的八项行动，提出二十国集团在经济、金融、贸易、数字、生态和安全治理方面的具体举措。习近平主席的重要讲话为完善全球治理、解决全球发展面临的现实问题提供重要理念指引，为建设一个共同发展的公正世界、构建公正合理的全球治理体系进一步凝聚共识和力量。

建设一个共同发展的公正世界，需要各方共同扛起历史责任，展现历史主动，推动历史进步。习近平主席指出，世界繁荣稳定不可能建立在贫者愈贫、富者愈富的基础之上，各国应该推动更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展。各方需要在贸易投资、发展合作等领域增加资源投入、做强发展机构；要支持发展中国家采取可持续的生产和生活方式，建设生态文明；要营造开放、包容、非歧视的国际经济合作环境，推动普惠包容的经济全球化；要坚持多边主义，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。各方只有团结合作，才能实现建设一个共同发展的公正世界的目标。

中国始终是支持全球发展事业的行动派和实干家。中国已经实现8亿贫困人口全部脱贫，提前完成联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。中国脱贫历程表明，本着滴水穿石、一张蓝图绘到底的韧性、恒心和奋斗精神，发展中国家的贫困问题是可以解决的，弱鸟是可以先飞、高飞的。中国可以成功，其他发展中国家同样可以成功。习近平主席宣布中国支持全球发展的八项行动，包括携手高质量共建“一带一路”、落实全球发展倡议、支持非洲发展、支持减贫和粮食安全国际合作等，充分表明中国是发展中国家可靠的长期合作伙伴，希望同广大发展中国家携手实现现代化。国际人士认为，中国支持全球发展的八项行动将助力实现更加公正、包容和可持续的全球发展。

建设一个共同发展的公正世界，需要携手构建公正合理的全球治理体系。当前，“全球南方”声势卓然壮大，但全球治理体系改革长期滞后。走过16年历程的二十国集团领导人峰会应该承前启后、继往开来，继续做完善全球治理、推动历史进步的力量。习近平主席提出二十国集团要完善全球经济治理，建设合作型世界经济；完善全球金融治理，建设稳定型世界经济；完善全球贸易治理，建设开放型世界经济；完善全球数字治理，建设创新型世界经济；完善全球生态治理，建设生态友好型世界经济，同时强调二十国集团要支持联合国及其安理会发挥更大作用，支持一切有利于和平解决危机的努力。这为推动国际社会携手应对挑战与危机、开辟合作共赢的新境界注入重要动力。

千里之行，始于足下。作为国际经济合作的主要论坛，二十国集团应牢记成立初心，从里约热内卢再出发，弘扬伙伴关系，践行真正的多边主义，凝聚起战胜困难和挑战的强大力量。中方愿同各方一道，共担时代责任，携手建设一个共同发展的公正世界，开辟共同发展繁荣的美好未来。

《 人民日报 》（ 2024年11月21日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)