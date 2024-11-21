本报记者 颜 欢

南半球初夏，秘鲁首都利马吸引全球目光。习近平主席向在利马举行的亚太经合组织工商领导人峰会发表书面演讲，强调推动经济全球化进入更有活力、更加包容、更可持续的新阶段；出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议并发表重要讲话，提出“构建开放融通的亚太合作格局”“培育绿色创新的亚太增长动能”“树牢普惠包容的亚太发展理念”三点建议，强调改革开放是中国和世界共同发展进步的历史进程，中国发展将为亚太和世界发展提供更多新机遇。接受本报记者采访的国际人士表示，中国主张、中国行动有利于维护亚太合作正确方向，引领亚太合作行稳致远，期待中国担任亚太经合组织2026年东道主，同各方一道深化亚太合作，造福亚太人民。

构建开放融通的亚太合作格局

“中国将建设更高水平开放型经济新体制，继续和世界分享中国发展机遇。”“下一步，中国将出台更多自主开放和单边开放政策，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，让中国开放的大门越开越大。”在亚太经合组织工商领导人峰会的书面演讲中，习近平主席介绍中国进一步全面深化改革、主动扩大高水平对外开放的重要举措，阐述中国对推进亚太合作的政策主张，倡导坚持真正的多边主义和开放的区域主义。

中国始终顺应经济全球化大势、坚持互利共赢和相互成就，以相通相融促发展，秘鲁钱凯港就是生动的例证。作为新时代亚拉陆海新通道、“新时代的印加古道”新起点，钱凯港将带动拉美和加勒比地区整体发展和一体化建设。

以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福，中国以实际行动推动构建开放融通的亚太合作格局。

两年前，中国同印度尼西亚等国共同发起《产业链供应链韧性与稳定国际合作倡议》，呼吁携手构建更具平等性、包容性和建设性的产业链供应链伙伴关系。亚太地区是历届中国国际进口博览会的重要参与方，秘鲁羊驼毛手工制品、智利红酒、新西兰奶制品等产品的展区越做越大，中国超大规模市场的巨大潜力吸引着亚太各方前来寻找进入中国市场的“金钥匙”。

坚持高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，积极推动加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》进程，签署中国—秘鲁自由贸易协定升级议定书，实质性结束中国—东盟自由贸易区3.0版升级谈判……中国是亚太乃至全球开放合作的倡导者和行动派。

此次亚太经合组织领导人非正式会议通过了《关于亚太自由贸易区议程新展望的声明》。在《2024年亚太经合组织领导人马丘比丘宣言》中，各方强调将加快全面实施世界贸易组织《贸易便利化协定》，重申推进亚太区域经济一体化的承诺，继续优化区域贸易投资环境，应对全球挑战，重申致力于强化设施联通、政策沟通和民心相通，并利用数字互联互通，以落实《亚太经合组织互联互通蓝图（2015—2025）》。

泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏表示，面对逆全球化思潮抬头，习近平主席再次向世界表明了中国坚持开放合作的立场。中国将继续引领经济全球化，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，推动构建开放型世界经济。

以绿色创新合作赋能亚太发展

“新一轮科技革命和产业变革深入发展，世界经济数字化、绿色化、智能化进程不断加快，为经济全球化再度加速蓄积了强劲动能。”“要向科技创新要生产力，充分发挥人工智能等新兴技术的赋能作用，以新一轮科技革命为世界经济注入强劲动力。”习近平主席为亚太高质量发展指明方向。

中国是亚太经合组织科技创新的重要参与者与推动者，一贯重视加强亚太经合组织框架下的科技创新交流与合作，致力于帮助发展中国家加强科技能力建设。

习近平主席在亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议上提出《全球数据跨境流动合作倡议》。中方在2024年世界互联网大会乌镇峰会正式发布了倡议全文。各方认为，中国为全球数字经济发展和网络空间治理贡献智慧，有助于各方携手打造开放、包容、非歧视的数字经济环境。

2014年，亚太经合组织第二十二次领导人非正式会议在北京举行。中方承办了科技创新政策伙伴关系机制会议，通过《创新驱动发展——共识与行动》合作倡议，推动各成员在科技创新领域加强合作。在各方共同努力下，亚太经合组织各成员在科技创新领域的合作已经扩展到车联网、智慧城市、新能源、医疗、数字经济等多个领域。

中方在亚太经合组织提出贸易单证数字化、绿色供应链能力建设、人工智能交流对话、粮食产业数字化等倡议，为亚太高质量发展贡献力量。在《2024年亚太经合组织领导人马丘比丘宣言》中，各方承诺加快亚太地区的数字转型，通过实施《亚太经合组织互联网和数字经济路线图》，认识到其在加强数字互联互通方面的关键作用。

墨西哥前驻华大使李子文表示，中国在人工智能领域达到世界先进水平，科技创新能力令人钦佩，“包括墨西哥在内的亚太经合组织成员可以同中国在数字经济、数字教育等领域开展更多合作，为未来发展赋能”。

秘鲁亚太经合组织高官雷纳托·雷耶斯说，中国注重绿色低碳发展，不断加强同各方在数字化和绿色发展领域交流合作，有助于亚太地区可持续发展和绿色转型，为共筑亚太梦想作出积极贡献。

为亚太和世界发展提供更多新机遇

“世界繁荣稳定不可能建立在贫者愈贫、富者愈富的基础上，各国共同发展才是真发展。”“要走以人为本、发展更加平衡、机会更加均等的经济全球化之路，让不同国家、不同阶层、不同人群共享发展成果。”习近平主席深刻指出。

当前，中国对亚太经济增长贡献率达64.2%，带动地区37.6%的货物贸易增长和44.6%的服务贸易增长，助力亚太成为世界经济增长中心、全球发展稳定之锚和合作高地。中国共产党二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署。

在利马出席亚太经合组织领导人非正式会议期间，习近平主席会见智利总统博里奇。博里奇专程从智利圣地亚哥国际书展上带来《习近平谈治国理政》第四卷，并邀请习近平主席在著作上签字。博里奇表示，智利钦佩中国取得的伟大成就，支持中国担任亚太经合组织2026年东道主。

秘鲁国立圣马科斯大学亚洲研究中心主任卡洛斯·阿基诺表示，中国是世界经济增长的引擎，也是亚太经合组织众多成员最重要的贸易伙伴。中国支持普惠包容的经济全球化，致力于让更多国家的更多民众共享发展成果。“我相信，当中国2026年再次担任亚太经合组织东道主时，将为推动地区合作、促进公平正义、增进人民福祉发挥更积极作用。”

汤之敏认为，亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议的主题为“赋能、包容、增长”，中方再次强调要正确引导经济全球化方向，不能走少数国家独占霸权的老路，要推动经济全球化更多释放正面效应。2026年中国将第三次担任亚太经合组织东道主，期待中国继续引领亚太合作，推动亚太地区均衡充分发展，让发展成果惠及更多民众。

中国古人说，“己欲立而立人，己欲达而达人”。拉美也有句谚语，“唯有益天下，方可惠本国”。中国的发展离不开亚太，也将进一步造福亚太。站在历史的十字路口，亚太各国肩负更大责任。坚持登高望远，从历史长周期把握世界大势，践行真正的多边主义，中国将与各方携手推动构建亚太命运共同体，努力开创亚太发展新时代。

（本报利马11月20日电 记者谢佳宁、杨一、宋亦然参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年11月21日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)