“中国愿同世界各国一道，把握信息革命发展的历史主动，携手构建网络空间命运共同体，让互联网更好造福人民、造福世界。”11月20日，习近平主席向2024年世界互联网大会乌镇峰会开幕视频致贺，在与会各界人士中引发强烈共鸣。

大家表示，习近平主席的视频致贺充分体现了对信息革命发展大势的深刻把握，对信息时代人类前途命运的深邃思考，为深化互联网领域国际交流合作、携手构建网络空间命运共同体提供了遵循，将以此次峰会为契机，进一步凝聚合作共识，加快推动网络空间创新发展、安全发展、普惠发展，为携手迈进更加美好的“数字未来”贡献智慧力量。

“今年，世界互联网大会乌镇峰会迈入第11个年头。习近平主席向峰会开幕视频致贺，令我们深受鼓舞、倍感振奋。”现场聆听了习近平主席的视频致贺，世界互联网大会秘书长任贤良说，作为全球互联网共享共治和数字经济交流合作的平台，世界互联网大会将继续发挥平台优势，凝聚数字领域发展治理共识，持续深化全球合作，促进网络空间形成命运与共新格局。

习近平主席指出，当前，新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，人工智能等新技术方兴未艾，大幅提升了人类认识世界和改造世界的能力，同时也带来一系列难以预知的风险挑战。这让中国现代国际关系研究院科技与网络安全研究所所长李艳深有感触。

“数字技术发展具有多元、跨域融合、迭代速度快等特点，充满不确定性。我们应当把握数字化、网络化、智能化发展大势，直面风险挑战，引导技术在正确的轨道上发展。”李艳说。

国际电信联盟前秘书长赵厚麟表示，以人工智能为代表的先进技术加速演进，其应用前景和伦理治理受到普遍关注。如何在鼓励创新的基础上完善规范、推动技术向善，需要各方面各领域密切配合、携手合作，拥抱更美好的“数字未来”。

世界互联网大会副理事长弗朗西斯·高锐表示，确保人工智能发展的成果始终以人为本，是当前的一项重要任务。应当确立人类创新的首要地位，并丰富人工智能创新成果，世界互联网大会应为此发挥积极作用。

当今时代，数字技术作为世界科技革命和产业变革的先导力量，日益融入经济社会发展各领域全过程。

“自首届世界互联网大会在浙江桐乡乌镇举办以来，行业前沿技术不断在这里留下鲜明印记，并持续助推当地加快培育发展新质生产力。”桐乡市委书记于会游表示，“习近平主席强调‘把创新作为第一动力’，我们将继续承接好大会红利，大力发展智能网联汽车、数据要素等新兴产业，以优良营商环境培育更健全的产业生态，推动创新创造更好赋能地方经济高质量发展。”

“创新是企业发展的第一动力。”腾讯集团高级副总裁郭凯天说，“我们将按照习近平主席的指引，努力推进应用基础研究与产品开发双轮协同，着力打通技术转化的‘最后一公里’，为推动网络空间创新发展作出贡献。”

一个安全稳定繁荣的网络空间，对各国乃至世界都具有重大意义。

“习近平主席提出‘把安全作为底线要求’，让我进一步认识到没有网络安全就没有智能社会发展。”清华大学公共管理学院教授、智能社会治理研究院院长苏竣表示，在接下来的工作中，将继续关注新兴技术给网络安全、能源安全等方面带来的影响，探索数字化绿色化协同转型发展路径，研判风险挑战，以更多研究成果为维护国家安全提供智力支持。

让互联网更好造福人类，是国际社会的共同责任。

马来西亚通讯部副部长张念群认为，数字技术发展是全球共同的财富，其最终目的是为人类创造更多福祉、帮助人们提升生活质量。应以“以人为本、智能向善”的理念推动技术发展，确保更多国家和地区能从中受益。

“非洲互联网之父”尼·奎诺说，在全球技术欠发达地区，也包括非洲，人们非常渴望建设一个包容普惠的数字世界。期待各方能够携手合作，缩小技术鸿沟，为网络空间构建一个更加包容的未来。

“近年来，中国移动致力于增强普惠性包容性，不断提升信息服务的均衡性和可及性，推动全社会共享数字时代的红利。我们将牢记习近平主席的要求，把普惠作为价值追求，坚守为民初心，为千行百业与千家万户注智赋能。”中国移动副总经理高同庆说。

“习近平主席再次重申中国与世界各国携手合作，不仅为构建网络空间命运共同体指明了方向，也描绘了让互联网发展成果惠及全球的愿景。”中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉说，中国在智慧交通等方面走在了世界前列，这为国际合作提供了新的契机。协会将通过加强双方企业的合作交流，为构建更加互联、包容和安全的网络空间贡献力量，让信息革命成果更广泛深入地造福全人类。

（新华社杭州11月20日电 新华社记者）

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