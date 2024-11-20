新华社北京11月20日电（记者曹嘉玥）外交部发言人林剑20日表示，中方发布《全球数据跨境流动合作倡议》，就各方普遍关切的数据跨境流动治理问题提出了建设性解决思路，明确中国促进全球数据跨境流动合作的立场主张。中方愿在倡议基础上与各方开展和深化数据跨境流动领域的交流合作。

当日例行记者会上，有记者问：日前，习近平主席在亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议上提出《全球数据跨境流动合作倡议》。中方在2024年世界互联网大会乌镇峰会正式发布了倡议全文。外交部对此有何评论？

林剑表示，中方发布《全球数据跨境流动合作倡议》，就各方普遍关切的数据跨境流动治理问题提出了建设性解决思路，明确中国促进全球数据跨境流动合作的立场主张，倡导秉持开放、包容、安全、合作、非歧视的原则，推动构建开放共赢的数据跨境流动国际合作格局，促进数据跨境高效便利安全流动。

林剑说，这是继《全球数据安全倡议》后，中方就数据问题发布的又一重要倡议，体现了习近平主席关于推动构建网络空间命运共同体理念的核心要义，展现了中国统筹发展安全、完善数字治理、践行多边主义的坚定决心。

“数据安全是全球性问题，需要国际社会共商解决之道。”林剑表示，中方愿在《全球数据跨境流动合作倡议》基础上与各方开展和深化数据跨境流动领域的交流合作，欢迎各方支持这一倡议。

(责编：白宇、卫嘉)