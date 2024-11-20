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联合国：两个月不到 黎巴嫩逾200名儿童死于冲突

2024年11月20日16:51 | 来源：新华网
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新华社北京11月20日电 联合国儿童基金会19日通报，在过去不到两个月内，黎巴嫩境内已有超过200名儿童死于暴力冲突，另有上千名儿童受伤。

这是11月17日在黎巴嫩贝鲁特拍摄的以军袭击造成的火灾。新华社发

这是11月17日在黎巴嫩贝鲁特拍摄的以军袭击造成的火灾。新华社发

儿基会发言人詹姆斯·埃尔德在日内瓦的记者会上说，在上述事实以外，“另一个令人不安的模式出现：那些有能力阻止这种暴力的人对这些（儿童的）死亡司空见惯”。

埃尔德强调：“过去这两个月，在黎巴嫩平均每天都有三名儿童被杀害。还有更多儿童受到身体和精神创伤。” 同期在冲突中受伤的儿童超过1100人。

本轮巴以冲突去年10月7日爆发后，黎巴嫩真主党向以色列境内发射火箭弹，以策应巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在加沙地带对以作战。以色列今年9月开始对黎巴嫩境内发动连续大规模空袭，以军声称目标是真主党军事设施，但不少民用设施也遭炮火攻击。黎巴嫩官方数据显示，黎方已有超过3510人在冲突中丧生，主要集中在9月末。

这是9月28日在黎巴嫩的黎波里街头拍摄的流离失所的儿童。新华社发（哈立德·哈巴什提摄）

这是9月28日在黎巴嫩的黎波里街头拍摄的流离失所的儿童。新华社发（哈立德·哈巴什提摄）

埃尔德说，从去年10月7日算起，迄今黎巴嫩境内已有至少231名儿童死于冲突，数十万儿童失去家园，医疗设施等许多“儿童赖以生存的基础设施”遭到袭击，越来越多医护人员遇害。他援引黎官方数据说，截至本月15日，黎巴嫩有超过200名医护人员丧生、300人受伤。

埃尔德指出，黎巴嫩与加沙地带的人道灾难境况类似，最令人忧虑的是，“儿童死亡人数增加没有促使有影响力的人作出有意义回应”，“不应容忍的事正悄然变成可接受的事”。（沈敏）

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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