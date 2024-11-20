于椰林海岸感受生态旅游的蓬勃发展，于青葱校园感知思想交流的多彩多元，于红色遗迹感悟理想信念的深沉力量……近日，由中华全国青年联合会与阿拉伯国家联盟青年和体育事务司主办的2024中阿青年发展论坛，带领青年组织机构代表和中阿双方各领域青年代表参访了海南、福建、上海等地，领略日新月异的中国发展，共话全球南方合作前景。

“向种图强，国家南繁硅谷将于2030年全面建成；向海图强，国际深海科技创新中心成型成势；向天图强，文昌航天产业集群加速成长……”在海南省史志馆，一段“潮起海之南，逐梦自贸港”的视频介绍将代表们引入中国式现代化建设的海南画卷。

11月12日，与会者参观海南自贸港成果展。（中华全国青年联合会供图）

参观完海南自贸港成果展，叙利亚教育部官员加桑·舒格里感慨：“一到海南就满眼绿色，让人感觉充满了生机活力。海南是中国改革开放的一扇窗，从这里能看到一个欣欣向荣、日新月异的中国。”

在海南文昌航天超算中心，代表们见证航天科技和产业创新的融合力量。

“这是一段令人心潮澎湃的航天之旅，让我深受前沿科技成果鼓舞。超算中心规模宏大、技术领先，基础设施与计算系统就像强大的动力源，能够处理海量航天数据。”中国铁建股份有限公司沙特分公司人力资源经理穆罕默德·巴瓦里思赞叹道。

海洋和农耕文明融汇，现代与传统元素辉映。在福建，代表们参观了晋江梧林传统民居和泉州海外交通史博物馆等，徜徉于飞檐廊柱红墙之间，置身千帆百舸的船世界，文化遗产的魅力历久弥新。

11月14日，与会者参观福建晋江梧林传统民居。（中华全国青年联合会供图）

“这有助于加强年轻人和文化遗产的连接，使他们对自己的传统文化更加自豪。”吉布提青年与文化部青年文化司知识产权处处长哈桑·鲁布勒说。

在厦门大学，代表们参加全球南方青年领军者圆桌会，围绕世界和平与地区安全、可再生能源与绿色能源、新媒体与数智世界等问题交流互鉴。

“早在2000多年前的丝绸之路上我们的祖先就是这样相互交往。我们都来自南方国家，都秉持南方国家热情好客和热爱和平的价值观，应该努力提升南方国家的发展能力。”突尼斯青年与体育部青年事务总干事阿努尔·叶海亚表示，希望能够通过这一合作机制交流知识经验，学习中国的智慧和技术，正如中国古语所说“授之以鱼不如授之以渔”。

架起友谊之桥，共筑未来之梦。南至琼州、东抵沪上，中阿青年交往交流步履不停。在上海，代表们参观了上海外国语大学、中共一大会址等，参加了中阿青年思想者圆桌会。

进入“伟大的开端——中国共产党创建历史陈列”，代表们不时驻足，连连提问。在一大代表群像前，青年们举起相机，与“历史现场”合影。

11月15日，与会者参观中共一大会址。（中华全国青年联合会供图）

“我很荣幸置身于一座历史地标之中，它记录了中国共产党伟大的建党时刻。”摩洛哥社会主义青年团第一书记尤内斯·西拉杰说，这次造访中国足以给他在思想上带来巨大影响和深刻变化，任何政党要想取得成功，就必须努力实现人民的期盼和愿望。

在中阿青年思想者圆桌会上，上海外国语大学埃及籍专家马晓宇说：“在过去几十年里，中国在教育、科技发展方面取得了巨大成就，与世界各国建立了富有成果的合作关系，中国在卫星发射、大飞机制造、远洋船舶制造、高速铁路、高速公路建设等方面亮点纷呈，不断崛起的中国为维护世界安全稳定发挥着十分积极的作用。”

久久不见久久见，久久见过还想见。

“我来过中国很多次，每次来我都能发现中国的新事物、新发展。这次我看到中国城市的崭新面貌，城市的环境卫生和治理水平都越来越棒了。”阿联酋阿布扎比投资集团董事会董事穆罕穆德·巴希尔表示，中国正跨入数字经济时代，数字赋能、创新发展市场巨大，未来中阿合作的前景将更加广阔。（记者张研、陈子薇）

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