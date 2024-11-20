新华社海口11月20日电（记者程潇、周慧敏、张丽芸）在位于海南五指山山脚下的一间音乐教室里，一群孩子身着鲜艳的民族服饰，专注地看着黑板上的歌谱吟唱，清澈的童声在教室里回荡。

这些6至12岁的孩子是五指山黎苗童声合唱团的成员，大多都是当地黎族、苗族孩子，在课余时间进行排练已经成为他们生活的一部分。

“合唱团成立之前，孩子们几乎没有接受过系统的声乐训练，也没有接触过合唱，我们从零基础开始带着他们一步步练习音准。”合唱团指挥兼艺术指导刘旻说，合唱团成立于2022年8月，目前有45名成员。

10月25日，五指山黎苗童声合唱团在“中法童声合唱友谊之桥”音乐会上演唱。新华社记者 张丽芸 摄

“自己喜欢唱歌、喜欢音乐，就报名参加了合唱团。”今年12岁的黎族姑娘王茹涵是合唱团最早的成员之一。她说，在合唱团老师的指导下，她不仅提高了音乐素养，还增加了自信和从容。

像王茹涵一样，孩子们通过学习唱歌都发生了变化。“从最开始怯场怕生，到后来逐渐乐于表达，孩子们不仅更加自信大方，还提高了审美能力，丰富了创造力和想象力。”刘旻说，“这就是艺术的‘魅力’。”

刘旻表示，合唱团成立的初衷正是希望在孩子们心中埋下艺术的种子，让他们有发现美、表达美的能力，同时也让更多人了解黎族苗族文化。

10月27日，五指山黎苗童声合唱团在海南省五指山市毛纳村演出。新华社记者 张丽芸 摄

五指山黎苗童声合唱团也慢慢走出了大山，走向了世界。今年5月，合唱团首次走出国门，赴法国巴黎参加中法建交60周年系列活动，与巴黎宝丽声童声合唱团同台献唱。

“当时我第一次在国外表演，登台时有点紧张，但是看到台下的观众对我们所穿的黎锦服饰表示赞美时，我感到很骄傲和自豪。”王茹涵说，参加合唱团让她看到了外面不一样的世界，结识了外国朋友，这是她之前从未想过的。

今年10月，五指山黎苗童声合唱团赴韩国济州市，参加第63届耽罗文化节。

“在韩国演出时，明显感觉自己比第一次出国胆子更大了。”8岁的苗族姑娘陈可欣说，音乐提升了她的自信心，更让她有机会走出大山，接触不一样的文化。

5月5日，五指山黎苗童声合唱团在法国巴黎卢浮宫前表演。新华社发

五指山黎苗童声合唱团用歌声架起了与世界沟通的桥梁。如今，这个大山里的合唱团继续用歌声与世界对话，编织着更大的梦想。

“我们希望能够去到更多的国家演出，让更多的人听到我们的歌声。”刘旻说。

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