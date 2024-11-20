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众行致远 | 巴西青年任途：希望巴中在G20框架内加强合作 推动建立全球治理新格局

2024年11月20日15:15 | 来源：人民网-国际频道
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巴西青年任途在参加G20社会峰会期间接受人民网专访。人民网 张荣摄
巴西青年任途在参加G20社会峰会期间接受人民网专访。人民网 张荣摄

人民网里约11月19日电（记者张荣、鲁扬）在中国武汉从事国际教育工作的巴西青年雷纳托（中文名任途）近日返回巴西，参加在里约热内卢举行的二十国集团社会峰会（简称G20社会峰会）。与G20峰会不同的是，G20社会峰会的参与者是来自社会各界的代表人士，目的是为了聆听来自民间的声音、拉近民众与领导人的距离，推动社会力量更好地参与影响全球经济和治理的决策制定过程。

参会期间，任途接受了人民网记者的采访，分享他对G20以及中巴关系的看法。他认为，巴西和中国同属全球南方国家，在G20等多边机制下，两国应该加强合作，共同推动建立全球治理新格局。

G20成员国的经济总量占全世界GDP的85%，人口约占全球的三分之二。“G20成员国采取的任何措施都会对全球产生巨大影响。”任途表示，在此次G20峰会期间，中国、巴西代表全球南方发出完善全球治理的主张，成为改变全球范围内不公现象的巨大潜力。“全球南方正在通过这种多边场合获得更多发言权，从而促进全球治理的改革”。

在本次G20峰会期间，由巴西倡导建立的“抗击饥饿与贫困全球联盟”正式成立。“巴中两国在消除贫困方面都积累了丰富经验，特别是中国在过去40多年让8亿多人口摆脱贫困， 而巴西数十年来也让4000万人口脱贫。”任途认为，两国可以加强合作，将各自的减贫经验分享给世界各国，让世界找到贫困问题的解决之道，促进全球经济增长。

今年是中巴两国建交50周年，任途认为，中国国家主席习近平对巴西进行国事访问是两国关系的重要时刻。“这足以让人们认识到两国关系的重要性。”任途说，两国都是金砖国家成员国，在国际舞台都有重要的发言权并经常采取共同行动，这对全世界特别是全球南方有重要意义。

(责编：贾文婷、杨牧)

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