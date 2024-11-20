沙漠之龙数据中心动工仪式嘉宾合影。中移国际供图

人民网迪拜11月20日电（记者任皓宇）在位于沙特利雅得南部的哈尔吉工业城内，由中沙企业合作建设的沙漠之龙数据中心项目日前正式动工，建设现场一片火热。

“我们希望与合作伙伴携手打造更多先进的数据中心，提供高质量、高安全的数据传输服务，更好助力当地数字经济发展。”中国移动国际有限公司（中移国际）沙特首席代表陈燕表示。

近年来，沙特大力推进数据中心建设，以促进实现沙特2030愿景。今年11月，由中移国际与沙特信息服务提供商ICS Arabia及中信建设、上海路贸通集团合作建设的沙漠之龙数据中心宣布正式动工。项目将在利雅得、吉达、达曼、新未来城（NEOM）等地建设数据中心，总容量为187兆瓦，预计于2026年投入运营，为区域提供包括智算、存储、云网融合等一体化解决方案，满足数字经济、人工智能、网络安全和大数据等领域不断增长的业务需求。

沙漠之龙数据中心总经理阿卜杜拉·马兹尼表示，沙漠之龙项目代表着沙特数字基础设施向前迈出又一重要步伐。数据中心提供的综合解决方案可以更好支撑数字经济、人工智能等领域发展，助力实现沙特2030愿景目标。

目前，由中移国际参与投建的海底电缆2Africa已登陆沙特。据介绍，该海缆系统是是迄今全球最大规模的跨洋海缆，连接非洲、亚洲和欧洲国家，系统设计容量达180Tbps，可以提供高效便捷的国际连接，进一步加强地区互联互通。

今年6月，中移国际成立中国移动国际沙特公司，与合作伙伴携手进一步推动中沙数字经济等领域交流合作。陈燕表示，随着共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”深入对接，中移国际积极融入“数字丝绸之路”建设，期待继续为中沙共同发展、共同繁荣作出更大贡献。

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