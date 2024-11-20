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2024阿联酋“中国电影周”开幕

2024年11月20日13:54 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜11月19日电（记者任皓宇）2024阿联酋“中国电影周”18日在阿联酋首都阿布扎比开幕。200余名中阿各界人士参加了开幕式，共同观看了开幕影片《熊猫计划》。

中国驻阿联酋大使张益明致辞。人民网记者 任皓宇摄

中国驻阿联酋大使张益明致辞。人民网记者 任皓宇摄

中国驻阿联酋大使张益明表示，“阿联酋中国电影周”成功举办多届，已成为阿联酋民众了解中国、感知中国的一扇窗户，有力促进两国民心相通。近年来，阿联酋电影行业发展迅速。我们愿与阿联酋各界朋友一道，不断深化电影、音乐、艺术等领域合作，进一步拉紧两国人文交流纽带，为中阿跨越山海的友谊续写新篇章。

中国国家电影局副局长陆亮致辞。人民网记者 任皓宇摄

中国国家电影局副局长陆亮致辞。人民网记者 任皓宇摄

中国国家电影局副局长陆亮表示，中阿两国人文交流活跃，务实成果丰富，“中国电影周”已在阿联酋成功举办五届，成为中阿文化交流的重要品牌活动。我们希望以中阿建交四十周年为新起点，进一步搭建中阿民心相通的光影之桥，增进相互了解和友谊，促进文明交流互鉴，为推动中阿全面战略伙伴关系迈上新台阶作出贡献。

本次活动由中国国家电影局、中国驻阿联酋使馆联合主办，阿联酋中国文化中心和中国电影资料馆承办。电影周期间将展映《熊猫计划》《只此青绿》《八角笼中》《热辣滚烫》《抓娃娃》等十部中国影片。

活动现场。人民网记者 任皓宇摄

活动现场。人民网记者 任皓宇摄

(责编：贾文婷、刘慧)

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