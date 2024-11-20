新华社洛杉矶11月19日电（记者谭晶晶）美国太空探索技术公司的新一代重型运载火箭“星舰”19日完成第六次试飞。该火箭第一级助推器未按计划返回发射塔回收，而是溅落在墨西哥湾；其第二级飞船首次在太空中成功启动“猛禽”发动机。

太空探索技术公司的直播画面显示，美国中部时间19日4时01分（北京时间20日6时01分），“星舰”从位于美国得克萨斯州博卡奇卡的基地发射升空。不久后，火箭第一级“超级重型”助推器和第二级飞船成功分离。发射约7分钟后，该助推器在墨西哥湾溅落，“星舰”飞船进入太空滑行阶段。此后，该型号飞船首次在太空中成功启动一台“猛禽”发动机，受控再入大气层。发射约1小时零5分后，“星舰”飞船在印度洋溅落。

据太空探索技术公司介绍，此次试飞的目标包括：助推器在发射后再次返回发射场，由发射塔机械臂捕获回收；在太空中重新启动飞船的“猛禽”发动机；进行一系列隔热罩实验以及飞船再入大气层并在印度洋上空下降的机动变化等。

值得注意的是，当天试飞中，火箭助推器并未按计划返回发射场回收，而是改在墨西哥湾溅落。太空探索技术公司尚未公布相关原因，媒体报道称，助推器改为水面溅落是由于未达到陆地回收所需的安全标准。

“星舰”火箭总长约120米，直径约9米，由两部分组成，第一级是长约70米的“超级重型”助推器，第二级是“星舰”飞船，两级均可重复使用。该火箭的设计目标是将人和货物送至地球轨道、月球乃至火星。

这是“星舰”的第六次试飞。今年10月第五次试飞时，其火箭助推器在降落时由发射塔上被称作“筷子”的机械臂“夹住”，首次实现在半空中捕获回收。这种方式有助更快地回收、重复使用助推器，提高“星舰”发射频率。

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