人民网曼谷11月20日电（记者白元琪、简承渊）11月19日，中泰建交50周年纪念标识发布会在泰国首都曼谷举行。泰国外交部长玛里、中国驻泰国大使韩志强发表致辞，回顾中泰友谊的深厚历史，展望双边关系的美好未来。两国主管部门、商界、青年及媒体代表约200人出席活动，共同见证这一历史时刻。

中国驻泰国大使韩志强发表致辞。人民网记者 白元琪摄

韩志强表示，中泰友谊源远流长，明年将迎来两国建交50周年，既是中泰友好的里程碑，也是双边关系继往开来的新起点。中方将一如既往弘扬中泰友好，坚定不移推动中泰命运共同体建设取得更大进展。

泰国外交部长玛里发表致辞。人民网记者 白元琪摄

玛里在发言中介绍，中泰建交50周年主题为“中泰友谊金色50年”，口号为“中泰齐心、命运与共”，强调要以建交50周年为契机，让泰中友好更加深入人心、世代相传。

此次发布的纪念标识由中泰两国外交部共同设计，寓意深远。标识以象征吉祥的中国龙和泰国娜迦交织成“50”的造型，代表两国亲密友好。标识整体采用中泰两国的国旗色，龙和娜迦共同面向中央的金色宝珠，象征着中泰携手共建更加繁荣稳定的命运共同体。

印有中泰建交50周年标识的纪念品。人民网记者 白元琪摄

当天，泰国外交部还与泡泡玛特国际集团合作，推出具有泰国文化特色的“Dimoo”系列限量版玩偶，为庆祝中泰建交50周年增添一抹亮色。

活动现场还举行了主题座谈会。泰国外交部代表、中国驻泰国大使馆代表、泰国国家旅游局官员及泰中友好协会会长等嘉宾共同探讨了双方庆祝建交50周年的系列活动安排，并就深化中泰双边合作的积极作用进行了交流和分享。

活动现场的文艺表演。人民网记者 白元琪摄

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