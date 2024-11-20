人民网阿布贾11月19日电（记者姜宣） “2024年中尼旅游酒店业与文化研讨会”19日在尼日利亚中国文化中心成功举办。本次活动由尼日利亚中国文化中心、尼日利亚青年旅游发展组织、尼日利亚当代中非研究院联合主办。

中国驻尼日利亚大使馆文化参赞兼尼日利亚中国文化中心主任杨建兴致辞。尼日利亚中国文化中心供图

中国驻尼日利亚大使馆文化参赞兼尼日利亚中国文化中心主任杨建兴、尼日利亚联邦艺术文化旅游和创意经济部代表奥加、尼众议院女性事务代表吉姆巴等出席，中国旅游研究院国际研究所所长杨劲松视频连线参会，阿布贾市旅行社、酒店业、高校师生等200余人参加。

尼日利亚联邦艺术文化旅游和创意经济部代表奥加致辞。尼日利亚中国文化中心供图

杨建兴表示，本次活动旨在分享两国旅游业各自发展经验，通过互学互鉴推动中尼旅游业共同进步。尼日利亚历史悠久，自然风光优美，文化资源丰富，旅游业发展潜力巨大。中尼两国旅游合作前景广阔，中方愿意助力尼旅游业发展。

杨劲松表示，旅游对于打造新时代全天候中非命运共同体具有重要意义，中尼旅游交流与合作有利于促进中尼文化交流，增进两国人民的友谊。

奥加表示，旅游业是经济增长的重要驱动力，不仅可以减少失业，改善社区服务，还能提高女性和青年的工作积极性，具有重要意义。

本次活动以“线上+线下”的形式，中尼两国旅游领域专家学者和从业人员分享各自经验与体会。研讨会期间，文化中心还邀请和平鼓乐、中心汉语班学生表演尼日利亚舞蹈和中国舞蹈。

尼日利亚儿童讲述他们眼中的中国。尼日利亚中国文化中心供图

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