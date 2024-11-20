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欧元金融周“中国日”活动在法兰克福举办

2024年11月20日09:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网法兰克福10月19日电 （记者刘赫）当地时间18日，欧元金融周“中国日”活动在法兰克福举办。来自中欧双方政治、经济、金融等各界220余名代表与会。

德国央行德意志联邦银行副行长扎比娜·毛德雷尔在致辞中表示，德中经贸合作历史悠久，双边经贸合作植根于互信，有力促进了两国经济增长，创造了就业岗位，并推动了创新。在当前背景下，沟通对话比以往更为重要。

上海市委常委、副市长华源表示，上海是中国最大的经济中心城市，也是全球重要的国际经济、金融、贸易、航运和科技创新中心之一。期待扩大和深化上海与欧盟、与德国的互利合作，希望欧洲金融机构在上海深化金融高水平对外开放中发挥更大作用。

中国银行副行长张小东表示，中国银行多年来深耕德国市场，积极助力中德、中欧经贸金融互通，期待与各界合作伙伴携手为中德经贸金融合作和社会发展贡献力量。

中国驻法兰克福总领事黄昳扬表示，在变乱交织的时代背景下，中国能够为国际社会提供稳定性、连续性和可预期性。中德作为全球第二、三大经济体，更应携手合作。中德合作并不局限在双边层面，双方各有所长，未来合作新增长点还在于共同开拓第三方市场。

欧元金融周期间，中行法兰克福分行荣获“法兰克福金融中心突出贡献奖暨人民币杰出服务奖”，以肯定其在服务中欧经贸合作、助力稳慎扎实推进人民币国际化方面的成绩和贡献。

欧元金融周每年11月在法兰克福举办，今年是第27届，系欧洲金融银行业规模最大、规格最高、影响力最深远的信息交流平台之一。“中国日”活动是欧元金融周系列活动之一，今年是第十届，旨在加强中欧财经领域对话沟通，共谋合作前景与机遇。

(责编：贾文婷、刘慧)

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