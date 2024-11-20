人民网迪拜11月19日电（记者任皓宇）“魅力北京”系列电视节目海外开播仪式18日在阿联酋迪拜举行。2024“魅力北京”系列电视片正式开启将在阿联酋阿布扎比电视台和沙特阿拉伯卫星电视台等平台的展播。

北京市委宣传部分管日常工作的副部长赵卫东致辞表示，在历史的长河中，中国、阿拉伯两大文明在丝绸古道中相知相交，书写了东西交融、互学互鉴、互帮互助的佳话。今天，一系列中国—阿拉伯国家合作项目正惠及无数中阿人民，共同的价值观、相似的发展使命和心心相印的民间友好把我们紧密地联结在一起。“魅力北京”系列电视节目的播出，将让更多的阿拉伯民众了解北京这座城市的多元魅力与深厚底蕴。希望未来将有更多阿拉伯国家的摄制团队走进北京，用更加贴近海外受众的方式，讲述多彩的北京故事与中国故事，让全球观众通过北京，走进中国、感受中国、爱上中国。

中国驻迪拜总领馆总领事欧渤芊表示，今年是中阿建交40周年，两国关系进入黄金般历史最好时期。希望两国媒体人能继续肩负文化交流重任，以作品为舟，承载文明，在为两国观众带来独特视听享受的同时，讲好中阿友好故事，拉近心与心的距离，共创人文交流合作崭新篇章。

“魅力北京”系列电视片海外传播项目是北京市人民政府新闻办公室联合国际在线打造的增进中外文化交流的品牌活动。活动自2019年启动以来已举办了五届，先后邀请了来自老挝、俄罗斯、意大利、巴西、德国、阿联酋、沙特等14国的摄制组赴京采访、拍摄，联合制作、播出“魅力北京”系列电视节目。

今年9月，2024“魅力北京”活动特别邀请了阿联酋阿布扎比电视台、沙特阿拉伯卫星电视台拍摄团队，围绕“北京发展”和“北京机遇”两大主题，前往北京城市副中心、亦庄国际机器人产业园、天坛、故宫等地取景拍摄，多维度感知北京创新发展的澎湃动能，近距离品味北京古都之美，全方位领略北京的多姿魅力。

阿联酋阿布扎比电视台主持人穆罕默德·阿卜杜勒卡里姆表示，今年九月赴北京参与“魅力北京”系列电视片拍摄的经历令人难忘，希望能借助该电视片向阿联酋人民传达中国的文化之美以及务实精神，充分展示现代化的中国形象。沙特阿拉伯卫星电视台代表哈扎尔·巴哈布哈表示，在此次“魅力北京”系列电视片的拍摄过程中，她的同事们通过亲身体验，以镜头的形式记录中国与北京的美好瞬间，并将其传递给阿拉伯人民，这是一件十分幸运的事。作为展示北京文化遗产、自然风光与现代科技的窗口，“魅力北京”系列电视片的重要性不言而喻。

活动现场，来自阿联酋“百校项目”的摇篮学校——哈姆丹·本·扎耶德学校的小学生们带来了精彩的诗朗诵表演。

启动仪式后，“魅力北京”纪录片将在阿联酋阿布扎比电视台和沙特阿拉伯卫星电视台等平台播出，面向阿拉伯地区人群，展示北京作为“机遇之城”的多样魅力与悠久的历史底蕴，增进中阿、中沙之间的民心相通与交流互鉴。

(责编：贾文婷、刘慧)