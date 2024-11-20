人民网巴黎11月20日电（记者于超凡）“中国·唐——一个多元开放的朝代（7至10世纪）”11月18日在法国吉美国立亚洲艺术博物馆开幕，中国国家主席习近平和法国总统马克龙分别为展览题写序言。

习近平指出，今年是中法建交60周年。5月我访问法国期间，中法双方达成在法国吉美国立亚洲艺术博物馆举办唐代文物展的协议。我很高兴地看到，在两国文物专家共同努力下，“中国·唐——一个多元开放的朝代（7至10世纪）”展览如期开幕。

习近平指出，唐代是中国历史上最鼎盛的一个朝代，经济繁荣、文化昌盛、思想包容、艺术恢弘、民族融合。唐代的文化影响辐射亚洲，并通过丝绸之路传播到欧洲。唐代的诗歌、绘画、金银器等艺术成就至今仍被人们称颂。相信本次展览能够让法国和欧洲的观众们更为形象地了解辉煌灿烂、自信开放的盛唐气象，感受中华文明的独特魅力。

习近平指出，中华民族与法兰西民族都有着悠久历史和璀璨文化。两国人民历来相互欣赏、相互吸引，友好交往源远流长。我们要从历史文化中探寻启迪，深化人文领域交流互鉴和文化遗产保护合作，各美其美，美美与共，将历史情感与时代精神融入中法友谊，将中法全面战略伙伴关系打造得更加牢固和富有活力。

马克龙总统表示，为庆祝法中建交60周年和文化旅游年，吉美博物馆将举办盛大的唐代文物展。唐代在中国文明史上地位特殊，具有辉煌的文化和令人难以置信的创造活力，并通过丝绸之路积极开展对外交流，创造出令人目不暇接的艺术财富。这一具有历史意义的展览再次凸显出，法中文化交流充满活力，将继续为两国关系发展发挥重要作用。

本次展览由中国国家文物局与法国文化部指导，展出来自中国10个省区市32家文博机构的200余件（套）精美文物。

(责编：贾文婷、刘慧)