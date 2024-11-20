活动现场。人民网记者 任皓宇摄

人民网阿布扎比11月19日电 （记者任皓宇）11月18日，2024 华为中东非洲生态高峰论坛在阿联酋阿布扎比举行。本次活动以“构建数字桥梁，联通连接本地和全球市场”为主题，旨在建立中东非洲区域和全球以及中国市场之间的数字桥梁，促进跨境合作伙伴关系，吸引来自中国及中东非洲地区各科技、游戏、数字营销等领域嘉宾代表参加。

华为阿联酋子公司董事长刘嘉伟表示，华为在数字化智能化转型、数字经济基础设施、绿色可持续发展等方面为当地政府、运营商、企业等不同用户提供创新的产品和解决方案，造福当地百姓，助力国家愿景目标的实现。期待通过充满活力的华为生态将本地和全球市场相连接，促进跨境合作，共享生态，共促交流，共赢未来，为中阿数字领域合作与业务增长开辟新路径。

阿联酋电子竞技联合会主席苏尔坦表示，阿联酋致力于推动科技创新和数字产业发展，这次活动提供了一个很好的交流和拓展伙伴关系机会。让我们一起用技术塑造未来，联通世界。

活动期间，与会嘉宾就华为生态系统、电子竞技、未来零售、人工智能等话题进行交流讨论。

(责编：贾文婷、刘慧)