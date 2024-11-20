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普京批准新版俄核威慑国家基本政策

2024年11月20日08:38 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科11月19日电（记者赵冰）俄罗斯总统普京19日签署总统令，批准更新后的《俄罗斯联邦核威慑国家基本政策》，该命令于当日生效。

　　俄罗斯总统网站当天发布了普京签署的相关文件。文件指出，俄罗斯视核武器为一种威慑手段，使用核武器是极端情况下被迫采取的措施。俄方将做出一切必要努力降低核威胁，防止由于国际关系紧张引发包括核冲突在内的军事冲突。

　　文件表示，该基本政策旨在将俄核力量维持在足以进行核威慑的水平，确保国家主权和领土完整得到保障，并对俄罗斯和（或）其盟友的潜在敌人形成威慑，以防发生侵略行为。

　　文件说：“任何军事集团或联盟中的国家对俄发起侵略，都将被俄方视为该军事集团或联盟对俄侵略；任何无核国家在有核国家参与或支持下对俄和（或）其盟国的侵略，都将被视为无核国家和有核国家对俄发起的联合攻击。”

　　根据该文件，俄在收到空天攻击武器集中发射并越过俄边界的可靠信息时，将考虑使用核武器的可能性。

　　今年9月25日，俄罗斯总统普京召开会议，讨论新版俄核威慑国家基本政策。俄总统新闻秘书佩斯科夫当时表示，新版政策应被视为俄向西方发出的警告信号。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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