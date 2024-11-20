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中阿产能合作示范园2024中国工业品展会举行

2024年11月20日08:38 | 来源：新华网
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　　新华社阿布扎比11月19日电（记者赵丹亮）中阿产能合作示范园2024中国工业品展会18日至19日在阿联酋首都阿布扎比举行。本届展会以“中国工业名品宣传展示”为主题，共设特展区、先进制造科技区、环境保护和新能源区等六大展区，中核集团、中国电信、中国联通、阿联酋迪拜国民银行等近90家中阿知名企业参展。

　　阿布扎比经济发展局副局长拉希德·阿卜杜勒卡里姆·卜卢希表示，阿布扎比期待通过本届展会与优质中国企业加强合作，推动阿布扎比经济转型。

　　阿布扎比哈利法经济区集团首席商务官法蒂玛·哈马迪感谢示范园及其中国合作伙伴长期以来的信任与支持。她说，哈利法经济区将继续与示范园加强合作，促进技术创新和经济多元化，与中国企业共同推动阿布扎比工业发展。

　　中国驻阿联酋大使馆负责经济和商务事务的参赞表示，此次展会是中阿两国进一步深化务实合作的有力见证。希望两国企业通过示范园平台，在新兴领域拓展合作机遇，创造更加广阔的合作空间。

　　展会期间组织多场论坛和圆桌会议，围绕阿联酋营商环境、投资促进政策、绿色能源及技术创新等热点话题展开探讨。多家中企还举办路演与互动体验活动，展示新产品及未来发展计划。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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