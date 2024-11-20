新华社布鲁塞尔/华盛顿11月19日电 欧盟外交与安全政策高级代表博雷利18日主持欧盟外长会议后表示，美国政府已授权乌克兰使用美国提供的远程武器，对俄罗斯境内300公里范围内的目标进行打击，欧盟各国外长对此进行了讨论，但持不同看法。

据多家美国媒体17日援引美国官员和匿名信源的消息报道，美国总统拜登已允许乌克兰军队使用美提供的陆军战术导弹系统（ATACMS）打击俄罗斯境内目标。美国媒体说，这是美国政府首次允许乌军使用美援导弹打击深入俄境内的目标，标志着美国对俄乌冲突政策发生重大转变。

匈牙利外长西雅尔多对美国的授权决定表示强烈反对，称此举“极其危险”，可能导致紧张局势剧烈升级，甚至引发新的世界大战。他呼吁北约成员国不应允许其武器被用于俄罗斯领土内的军事行动。

斯洛伐克总理办公室18日援引总理罗伯特·菲佐的话表示，反对美国准许乌克兰用美制武器打击俄罗斯境内纵深目标，美方的决定将导致紧张局势前所未有地升级，使任何开始和平谈判和结束乌克兰危机的希望落空。菲佐说，一些欧盟国家对美国此举的欢迎速度令他感到惊讶，这证实了欧盟无法自行制定基本的外交政策。

德国总理朔尔茨在巴西里约热内卢参加二十国集团领导人峰会期间明确表示，德方不支持乌使用远程武器，也不愿卷入战争。他说：“这是我不能承担责任的事情。”

法国外长巴罗18日表示，就允许乌克兰使用法国远程导弹攻击俄罗斯腹地一事，法国“依然持开放态度”。法国《费加罗报》报道说，法国、英国也将准许乌克兰使用巡航导弹打击俄罗斯目标。

据美媒报道，乌军可能首先使用ATACMS打击俄西部与乌克兰接壤的库尔斯克州俄军目标。未来，拜登有可能授权乌军扩大ATACMS的使用范围。自乌军今年8月跨境对库尔斯克州采取军事行动后，俄乌两军在该州战斗不断。

截至18日，美国白宫、国防部和国务院等政府部门均未公开证实美政府的上述决定。美国国务院发言人马修·米勒在18日的记者会上回答新华社记者提问时表示，不会就该决定本身、其可能引发俄乌冲突进一步升级的“假定情境”以及美方后续如何应对置评。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫18日对媒体说，美国批准乌克兰使用远程武器打击俄罗斯腹地是“危险且鲁莽的”。佩斯科夫表示，向乌方提供远程武器的西方国家了解俄方有关立场，“他们是否会采取如此危险且鲁莽的行动进一步升级局势，我们一起拭目以待”。

另据来自基辅的消息，乌克兰《审查》网总编辑尤里·布图索夫19日在该网发文称，当天凌晨，乌军首次使用ATACMS袭击了俄罗斯境内的军事设施。

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