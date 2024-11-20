新华社北京11月19日电 联合国中东和平进程特别协调员托尔·文内斯兰18日重申，巴勒斯坦加沙地带人道主义灾难深重，约旦河西岸同样深陷绝望与暴力的恶性循环。

文内斯兰当天向联合国安全理事会作中东局势简报。他说，经历一年多的流血冲突后，中东地区已处于“一个严峻的十字路口”。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）与以色列的冲突外溢，以色列与黎巴嫩真主党持续冲突、与也门等国境内武装力量互袭不断，甚至与伊朗直接导弹相向。

11月18日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，巴勒斯坦人排队等待购买食物。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

文内斯兰说，这是一场“噩梦”，冲突所致的创伤与痛苦“不可估量”，将影响几代人，乃至地区局势走向。

他说，冬日来临，加沙地带的人道主义状况是“灾难性的”。尤其在加沙地带北部，几乎所有人都无家可归。这里所受破坏深重，国际人道主义法似已荡然无存。联合国及其伙伴竭力提供援助，但援助机构活动却持续遭遇“令人难以置信的挑战与危险”。形势每况愈下，看不到改善迹象。

文内斯兰说，在被占领的约旦河西岸，暴力升级，绝望笼罩。以色列军事行动持续，以军与巴勒斯坦武装人员交火；以方扩建犹太定居点动作不断，一些以方部长级官员甚至放言“吞并”约旦河西岸并在加沙地带建设定居点。

这是11月17日在加沙地带北部加沙城拍摄的流离失所的巴勒斯坦民众。新华社发（阿卜杜勒拉赫曼·萨拉马摄）

此外，以色列议会近期通过法案，断绝与联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）关系，禁止这一机构在以色列及东耶路撒冷从事相关活动，恐致巴勒斯坦被占领土陷入更严重混乱。

文内斯兰说，以上这些发生在加沙地带和约旦河西岸的事，让实现和平进程与巴勒斯坦建国“愈发遥远”。武装抵抗和军事手段最终不能给任何人以安全。

他呼吁立即停火并让被扣押在加沙地带的以方人员回家，重申解决巴以问题的部分原则，包括加沙地带必须是未来巴勒斯坦国不可分割的组成部分、以色列不应长期在加沙地带维持军事存在、任何在加沙地带重建定居点的言论都必须被坚决否定和明确反对。（陈立希）

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