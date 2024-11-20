人民网阿尔及尔11月19日电（记者李潇）第二十七届阿尔及尔国际书展日前在位于阿尔及利亚首都阿尔及尔的海滨松树展览中心圆满闭幕。

书展期间，阿尔及利亚—中国友好协会主席伊斯玛义·迪布什莅临中国展区，对中国展团表示欢迎，对中阿出版业合作的广阔前景给予高度肯定。

中国展团此次参展共携带366个图书品种，合计571册图书，涵盖传统文化类图书、少儿读物、对外汉语学习教材、现当代文学名家名作及“中海人文交流与互鉴双语文库”和“‘一带一路’中阿友好文库”成果图书，旨在向国际社会充分展示可信、可爱、可敬的中国形象，推介中国式现代化征程取得的伟大成就和宝贵经验，阐释全面深化改革、继续推进中国式现代化的世界意义。

北京师范大学出版集团代表中国出版界具体落实本次参展活动，期间成功举办“茶香·诗韵”茶艺表演，以茶文化推广为主题，传播东方自然和谐之美，让观众沉浸式感受中国传统文化魅力，享受怡然风雅的文化盛宴。同时，还与阿尔及利亚出版机构交流洽谈，推介“‘一带一路’中阿友好文库”成果，推进版权贸易合作。

阿尔及尔国际书展由阿尔及利亚文化部主办，以图书销售和文化交流活动为主要内容，从1995年至今举办27届，已逐渐发展成为北非地区一年一度的文化盛事。

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