新华社北京11月19日电 截至19日，俄乌战事已经持续1000天。局势演变，走到了十字路口。

俄罗斯克里姆林宫18日说，美国民主党政府在卸任前允许乌克兰使用美国援助的远程武器袭击俄本土，是继续给俄乌冲突火上浇油，将导致局势进一步升级。

一些军事分析师说，美国“松绑”，可以帮助乌军在俄罗斯库尔斯克州站稳脚跟，为今后可能的停战谈判谋取筹码，但不大可能改变俄乌冲突的战略态势。

这是2023年1月20日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

克宫警告

针对美国媒体关于民主党政府允许乌方使用美制陆军战术导弹系统(ATACMS)打击俄罗斯纵深的报道，俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫18日说，显然，即将卸任的民主党政府意图继续火上浇油，挑动紧张局势进一步升级。

俄外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃在一份声明中说，如果乌方使用远程导弹攻击俄罗斯本土，将意味着美国及其附庸国直接参战，“也意味着冲突的本质和性质发生根本性改变。在这种情况下，俄罗斯的反击将以眼还眼、绝不手软”。

斯洛伐克总理罗贝尔特·菲佐当天说，美方这一决定是“前所未有的升级”，会延长战争。匈牙利外交部长西雅尔多·彼得说，这是“一个极度危险的主意，会带来极其严重的战争蔓延风险”。

这是2021年4月16日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的俄外交部大楼资料照片。新华社发（叶甫盖尼·西尼岑摄）

英法跟随？

联合国安全理事会当天举行乌克兰问题高级别公开会。英国外交大臣戴维·拉米主持会议，不愿直接回答英方是否跟随美国“松绑”，称那样做可能存在军事行动上的安全风险，并且正中俄方下怀。法国常驻联合国代表尼古拉·德里维埃暗示，法方将支持乌方打击俄特别军事行动相关军事目标。

俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾说，俄方“惊愕”的是，英国和法国领导人“任由即将卸任的美国政府把弄，不仅要把他们自己的国家，还要让整个欧洲卷入大规模冲突升级并承受猛烈后果”。

法国《费加罗报》18日在一篇报道中称，法国和英国已允许乌克兰使用两国提供的远程导弹打击俄罗斯纵深目标，但稍后在网络版中删除相关段落。

欧洲联盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利当天在欧盟外长会结束后说，各成员国未能就允许乌方使用外援武器打击俄罗斯腹地形成统一立场，各国将便宜行事。博雷利说，美国这一决定“总比没有好，但也没什么”。

10月14日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在卢森堡参加欧盟外长会前接受记者采访。新华社发（欧盟供图）

“来得太晚”

乌克兰外交部长安德烈·瑟比加18日在参加联合国安理会乌克兰问题高级别会议前说，美国这一决定可以“改变游戏规则”，对乌方战场形势产生“非常积极的影响”。“乌克兰打得越远，战争结束越早。”

一些分析师认为，美国“松绑”在政治层面上给乌克兰打了一剂强心针，使乌方在美国共和党上台之际有机会显示自己仍有机会打赢并值得西方继续援助。

然而，也有一些乌克兰官员并不乐观。美联社报道，一名乌克兰总统府高级官员对白宫最终松口的时间表达沮丧，认为“一年前”就该点头。

美国智库卡内基国际和平研究院高级研究员迈克尔·科夫曼说，美国政府这一决定“来得太晚，来不及给战争进程带来实质性改变”。“远程打击是（胜利）拼图的一块，但在这场战争中被给予过高期望。”

乌克兰军事分析师谢尔盖·库赞认为，陆军战术导弹射程大约300公里，可以打击重点目标，但可打击目标数量有限，缘由是俄军已经把空天军不少装备转移到这一射程之外。

美联社援引一些安全专家的话报道，远程打击“松绑”后，乌军可以打击俄军集结点、后勤枢纽、指挥中心，减缓俄军进攻节奏，但无法产生重大战略效果。

直接影响

军事分析师认为，美国“松绑”，影响最直接的是库尔斯克州战局。

乌克兰打算固守今年8月突入这个俄罗斯边境州后占领的突出部，待美国共和党政府明年1月上台后，把这片土地作为谈判筹码。乌方说，俄军近期投入5万兵力在库尔斯克州反攻，试图驱逐乌军。

美国智库外交政策研究所高级研究员罗布·李说，长期看，乌军难以守住库尔斯克突出部，但乌军为进攻库尔斯克州投入最精锐的几支部队，如果继续获得充足弹药和人员轮换，或许能够坚守一段时间。

美国“国防优先”组织军事分析事务主任珍妮弗·卡瓦纳说，乌军需要大量陆军战术导弹库存，但现在没有，今后也接收不到，因为美军自身供应同样有限。

罗布·李说，如果法国和英国允许乌方使用法国援助的“斯卡普”导弹、英国援助的“风暴之影”导弹打击俄罗斯纵深，俄军可以像拦截陆军战术导弹那样拦截这两种最大射程约250公里的空射型巡航导弹。

据英国媒体报道，英国也面临“风暴之影”自身库存不足的问题。（胡若愚）

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