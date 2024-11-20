新华社莫斯科/基辅11月19日电（记者黄河 李东旭）俄罗斯国防部19日发布通报说，当地时间当日凌晨3时25分，俄布良斯克州遭到乌军6枚美制导弹袭击。同日，乌克兰总统泽连斯基说，明年乌克兰将生产至少3000枚导弹和3万架远程无人机。

俄国防部的通报说，经确认，乌方使用的是美制陆军战术导弹系统（ATACMS）。6枚导弹全部被俄军防空系统拦截，导弹残片落入布良斯克州一处军事区域内，引发的火灾随后被迅速扑灭。俄国防部表示，袭击没有造成人员伤亡。

此外，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫19日就新版《俄罗斯联邦核威慑国家基本政策》接受媒体采访时表示，俄罗斯始终将核武器视为威慑手段，其使用仅限于“极端且迫不得已的情况”。

佩斯科夫说，对手应该明白，对俄罗斯及其盟国的侵略不可避免地将遭到报复，这就是核威慑的目的。俄罗斯一直秉持负责任的立场，为减少核威胁、避免国际关系的进一步恶化做出了努力。他表示，此次对核政策的更新是必要的，旨在使政策内容符合当前政治局势。

据乌克兰国际文传电讯社19日报道，乌克兰总统泽连斯基当天在乌最高拉达（议会）发表讲话说，2025年乌克兰将生产至少3000枚导弹和3万架远程无人机。他强调，即使没有核武器，乌方也能找到常规威慑工具，乌方将为武器生产提供可靠财政支持。

乌克兰国家紧急情况局19日在社交媒体发文说，位于乌俄边境的苏梅州格卢霍沃一所教育机构的宿舍楼18日深夜遭俄军无人机袭击，已造成11人死亡、11人受伤。搜救工作仍在进行。

乌克兰空军当天在社交媒体发文说，18日晚至19日凌晨，俄军从库尔斯克州、奥廖尔州和克里米亚等地向乌境内发射了87架攻击型无人机。

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